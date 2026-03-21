Orta Doğu’daki gerilim 22. gününde: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olarak Trump yönetimi, dünyaya enerji akışını en üst düzeye çıkarmak, küresel arzı güçlendirmek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Amerika'nın ekonomik ve askeri gücünü kullanmaya devam edecek.

Karara göre yalnızca 20 Mart’tan önce gemilere yüklenmiş yaklaşık 140 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasına izin verilecek. Yeni üretim ya da satışlara ise izin verilmeyecek. Uygulama 19 Nisan’a kadar geçerli olacak.

Açıklamada ayrıca Trump yönetiminin şimdiye kadar piyasaya yüz milyonlarca varil ek petrol sunarak, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışını etkileme kapasitesini zayıflatmaya çalıştığı ifade edildi.