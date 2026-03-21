Orta Doğu’daki gerilim 22. gününde: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
Orta Doğu’daki gerilim 22. gününde: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
İran, İsrail ve ABD arasında 21. günde karşılıklı saldırılar şiddetlenirken, enerji altyapıları doğrudan hedef haline geldi. Washington ile Tel Aviv hattındaki... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_17:0:649:474_1920x0_80_0_0_da1192d4f1ebd93bec9bcbeb29db7aa7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Petrol pompalama düzeneği - Sputnik Türkiye

Orta Doğu’daki gerilim 22. gününde: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

09:36 21.03.2026 (güncellendi: 09:51 21.03.2026)
İran, İsrail ve ABD arasında 21. günde karşılıklı saldırılar şiddetlenirken, enerji altyapıları doğrudan hedef haline geldi. Washington ile Tel Aviv hattındaki mesajlar dikkat çekerken, sahada askeri hareketlilik hız kazandı.
Orta Doğu’da İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmalar 22. gününe girdi. İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde cumartesi sabahı erken saatlerde patlamalar duyulurken, can kaybı ve hasar konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.
21. günde taraflar karşılıklı olarak hava ve füze saldırılarını sürdürürken, İran hem İsrail’i hem de ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerini hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran’a ait petrol ve doğalgaz sahalarının hedef alınmaması yönünde uyarıda bulunduğunu açıkladı. İran'la ateşkese varılması ve diyalog zeminine dönülmesi ihtimalini değerlendiren Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Bilirsiniz, karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapmazsınız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırma hazırlığında olduğu bildirildi. ABD basınına göre binlerce deniz piyadesinin Ortadoğu’ya sevki için hazırlıklar hızlandırılırken, İran Devrim Muhafızları da yeni füze ve İHA saldırı dalgaları düzenlediğini duyurdu.
Ayrıca ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının İran üzerinde görev sırasında acil iniş yaptığı açıklanırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Orta Doğu'daki gerilimde yaşanan son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

10:33 21.03.2026
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde 2 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'de, El-Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.
09:45 21.03.2026
Sabah saatlerinde Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
Mehr haber ajansı, cumartesi sabahında İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
Saldırılardan kaynaklanan can kaybı veya hasar konusunda henüz bilgi verilmedi.
Buna karşılık, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattıkları 70. saldırı dalgasında Orta Doğu'da 55'ten fazla noktayı vurduğunu ileri sürdü.
09:35 21.03.2026
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olarak Trump yönetimi, dünyaya enerji akışını en üst düzeye çıkarmak, küresel arzı güçlendirmek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Amerika'nın ekonomik ve askeri gücünü kullanmaya devam edecek.

Karara göre yalnızca 20 Mart’tan önce gemilere yüklenmiş yaklaşık 140 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasına izin verilecek. Yeni üretim ya da satışlara ise izin verilmeyecek. Uygulama 19 Nisan’a kadar geçerli olacak.
Açıklamada ayrıca Trump yönetiminin şimdiye kadar piyasaya yüz milyonlarca varil ek petrol sunarak, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışını etkileme kapasitesini zayıflatmaya çalıştığı ifade edildi.
ABD Hazine Bakanı Bessent - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Markus Schreiber
