Orta Doğu’daki gerilim 22. gününde: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

Orta Doğu’da İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmalar 22. gününe girdi. İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde cumartesi sabahı erken saatlerde patlamalar duyulurken, can kaybı ve hasar konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.
21. günde taraflar karşılıklı olarak hava ve füze saldırılarını sürdürürken, İran hem İsrail’i hem de ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerini hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran’a ait petrol ve doğalgaz sahalarının hedef alınmaması yönünde uyarıda bulunduğunu açıkladı. İran'la ateşkese varılması ve diyalog zeminine dönülmesi ihtimalini değerlendiren Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Bilirsiniz, karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapmazsınız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırma hazırlığında olduğu bildirildi. ABD basınına göre binlerce deniz piyadesinin Ortadoğu’ya sevki için hazırlıklar hızlandırılırken, İran Devrim Muhafızları da yeni füze ve İHA saldırı dalgaları düzenlediğini duyurdu.
Ayrıca ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının İran üzerinde görev sırasında acil iniş yaptığı açıklanırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.