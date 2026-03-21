Elon Musk'ın Twitter süreci yargıdan döndü: 'Yatırımcıları zarara uğrattı'
Elon Musk'ın Twitter süreci yargıdan döndü: 'Yatırımcıları zarara uğrattı'
ABD'de görülen davada jüri, Elon Musk'ın 2022'deki Twitter satın alma sürecinde yaptığı açıklamalarla yatırımcıları yanılttığına hükmetti. Kararın milyarlarca...
ABD’de California eyaletinde görülen davada jüri, milyarder iş insanı Elon Musk’ın 2022 yılında Twitter’ı satın alma sürecinde yaptığı bazı açıklamalarla yatırımcıları yanılttığına karar verdi. Ancak jüri, Musk’ın yatırımcıları dolandırmaya yönelik organize bir plan yürüttüğü iddiasını kabul etmedi.Dava, Twitter hissedarlarının Ekim 2022’de açtığı toplu dava kapsamında görülüyordu. Hissedarlar, Musk’ın satın alma sürecinde attığı tweetler ve yaptığı açıklamalarla şirketin hisse değerini bilinçli şekilde düşürdüğünü ve bu nedenle zarar ettiklerini öne sürdü.Mahkeme sürecinde Musk’ın özellikle Mayıs 2022’de yaptığı iki paylaşım öne çıktı. Musk’ın satın alma anlaşmasının “geçici olarak askıya alındığını” ve bot hesaplara ilişkin veri sağlanmadan sürecin ilerleyemeyeceğini belirtmesi, hisselerde düşüşe neden olan kritik açıklamalar olarak değerlendirildi.Davacı taraf, bu açıklamaların ardından hisselerini satan yatırımcıların, satın almanın tamamlanmasıyla oluşan değer artışını kaçırdığını savundu. Jürinin kararı doğrultusunda toplam tazminatın yaklaşık 2,5 milyar doları bulabileceği ifade ediliyor.Davacı avukatları kararı “ABD tarihindeki en büyük menkul kıymetler jürisi kararlarından biri” olarak nitelendirirken, Musk’ın avukatları ise kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Savunma tarafı, jürinin dolandırıcılık planı iddiasını reddetmesini vurgulayarak kararın “sürecin küçük bir engeli” olduğunu savundu.Musk daha önce mahkemede verdiği ifadede, “Eğer konu aptalca tweetler atıp atmadığım olsaydı suçlu olduğumu kabul ederdim” demiş, ancak bu paylaşımların yatırımcılar üzerinde maddi bir etki yaratacağını düşünmediğini belirtmişti.Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Musk’a karşı ayrı bir dava açmıştı. SEC, Musk’ın Twitter hisselerindeki payını zamanında açıklamayarak hisseleri düşük fiyattan topladığını öne sürüyor.
10:52 21.03.2026
ABD’de görülen davada jüri, Elon Musk’ın 2022’deki Twitter satın alma sürecinde yaptığı açıklamalarla yatırımcıları yanılttığına hükmetti. Kararın milyarlarca dolarlık tazminatla sonuçlanabileceği belirtiliyor.
