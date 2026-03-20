Kim Jong-un Pyongyang’da taarruz tatbikatını denetledi
© REUTERS KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э едут на танке во время тактических учений
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün başkent Pyongyang'daki bir eğitim üssünde piyade ve tank birliklerinin katıldığı kapsamlı koordineli taarruz tatbikatını bizzat denetledi.
Gerçek muharebe koşullarının simüle edildiği eğitimlerde tanklar, insansız hava araçları ve füze sistemleri bir arada kullanılarak koordineli saldırı ve baskın senaryoları üzerinde çalışıldı. Tatbikat boyunca askeri birliklerin operasyonel kabiliyetleri en üst düzeyde test edildi.
Yeni nesil tanklardan tam isabet
Tatbikatta sergilenen yeni tip ana muharebe tankına dair övgü dolu ifadeler kullanan Kim Jong-un, bu araçların hareket kabiliyeti ve vuruş gücü bakımından dünyada eşi benzeri olmadığını vurguladı.
Devlet haber ajansı KCNA'ya göre, tankın üzerinde bulunan gelişmiş aktif koruma sistemi, tatbikat sırasında üzerine yönlendirilen tanksavar füzelerini ve İHA'ları yüzde 100 başarıyla etkisiz hale getirdi. Bu başarı, tankın öz savunma yeteneklerinin gelişmişliğini ortaya koydu.
Gerçekçi savaş eğitimi talimatı
Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve savaşa hazırlık durumunun güçlendirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürülmesi çağrısında bulunan Kim, gerçekçi savaş eğitimlerinin yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.
Orduya "Hazır olun" mesajı veren Kuzey Kore lideri, askeri gücün caydırıcılığını artıracak teknolojik atılımların stratejik önemine dikkat çekti.
