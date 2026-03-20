Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/disisleri-bakanligi-israilin-suriyenin-guneyindeki-askeri-altyapiyi-hedef-alan-saldirisini-1104398563.html
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik düzenlediği saldırıları tehlikeli bir tırmanma olarak adlandırılarak... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T22:34+0300
2026-03-20T22:34+0300
poli̇ti̇ka
ortadoğu
suriye
dışişleri bakanlığı
suriye hükümeti
i̇srail
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu açıklama şu cümleler ile devam etti:İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu duyurmuştu.Ordudan yapılan açıklamada, saldırıya 'Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi nüfusa yönelik saldırılar' bahane gösterilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/fitchten-hurmuz-bogazi-aciklamasi-6-ay-kapali-kalirsa-petrol-fiyatlari-ortalama-120-dolari-1104398417.html
suriye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, suriye, dışişleri bakanlığı, suriye hükümeti, i̇srail
ortadoğu, suriye, dışişleri bakanlığı, suriye hükümeti, i̇srail

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınıyoruz

22:34 20.03.2026
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
© DHA
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik düzenlediği saldırıları tehlikeli bir tırmanma olarak adlandırılarak kınandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu açıklama şu cümleler ile devam etti:

Uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz.

Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu duyurmuştu.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırıya 'Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi nüfusa yönelik saldırılar' bahane gösterilmişti.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
EKONOMİ
Fitch'ten Hürmüz Boğazı açıklaması: '6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir'
22:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
