Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınıyoruz
2026-03-20, Sputnik Türkiye
2026-03-20T22:34+0300
2026-03-20T22:34+0300
2026-03-20T22:34+0300
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu açıklama şu cümleler ile devam etti:İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu duyurmuştu.Ordudan yapılan açıklamada, saldırıya 'Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi nüfusa yönelik saldırılar' bahane gösterilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/fitchten-hurmuz-bogazi-aciklamasi-6-ay-kapali-kalirsa-petrol-fiyatlari-ortalama-120-dolari-1104398417.html
suriye
i̇srail
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, suriye, dışişleri bakanlığı, suriye hükümeti, i̇srail
ortadoğu, suriye, dışişleri bakanlığı, suriye hükümeti, i̇srail
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik düzenlediği saldırıları tehlikeli bir tırmanma olarak adlandırılarak kınandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu açıklama şu cümleler ile devam etti:
Uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz.
Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu duyurmuştu.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırıya 'Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi nüfusa yönelik saldırılar' bahane gösterilmişti.