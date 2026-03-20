Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak

20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T10:41+0300

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Herkesin bayramını kutlayan Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır." dedi.Yeni bir dönem vurgusu yaptıBayramın hüzünlü ve üzüntü şekilde karşılandığını dile getiren Bahçeli, "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz." diye konuştu.Türk milletinin, İslam aleminin ve bütün insanlığın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır. Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

