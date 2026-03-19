Türkiye, Suriye’de kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan görev gücüne katıldı
Türkiye, Suriye’de kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan görev gücüne katıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Suriye hükümetinin daveti üzerine, ülkedeki kimyasal silah kalıntılarının yok edilmesine yönelik uluslararası görev gücünde yer aldı.
2026-03-19T01:39+0300
2026-03-19T01:39+0300
2026-03-19T01:39+0300
dünya
türkiye
suriye
kimyasal
kimyasal silah
Türkiye, Suriye hükümetinin davetiyle Suriye'deki kimyasal silah kalıntılarının imhasına yönelik çalışmaları desteklemek üzere kurulan görev gücüne katıldı.Anadolu Ajansı'nın haberinde Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kimyasal silah kalıntılarının hızlandırılmış şekilde yerinde imhası hususunda Suriye hükümetine destek olunmasına ilişkin olarak 10 Ekim 2025'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) İcra Konseyi'nde bir karar kabul edildi.Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca her ülkenin sahip olduğu kimyasal silah ve kalıntılarını imha etmesi ulusal bir sorumluluk olsa da Suriye hükümeti, ülkedeki kimyasal silah programının kalıntılarının bulunması, doğrulanması, kontrol altına alınması ve imhasına yönelik KSYT'yle işbirliği halinde uluslararası bir görev gücü oluşturdu.Türkiye, bu kapsamda görev gücüne resmen katılım sağladı. Görev gücünde ayrıca Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve KSYT Teknik Sekretaryası da yer alıyor.
suriye
türkiye, suriye, kimyasal, kimyasal silah
türkiye, suriye, kimyasal, kimyasal silah
Türkiye, Suriye’de kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan görev gücüne katıldı
Türkiye, Suriye hükümetinin daveti üzerine, ülkedeki kimyasal silah kalıntılarının yok edilmesine yönelik uluslararası görev gücünde yer aldı.
Türkiye, Suriye hükümetinin davetiyle Suriye'deki kimyasal silah kalıntılarının imhasına yönelik çalışmaları desteklemek üzere kurulan görev gücüne katıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberinde Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kimyasal silah kalıntılarının hızlandırılmış şekilde yerinde imhası hususunda Suriye hükümetine destek olunmasına ilişkin olarak 10 Ekim 2025'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) İcra Konseyi'nde bir karar kabul edildi.
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca her ülkenin sahip olduğu kimyasal silah ve kalıntılarını imha etmesi ulusal bir sorumluluk olsa da Suriye hükümeti, ülkedeki kimyasal silah programının kalıntılarının bulunması, doğrulanması, kontrol altına alınması ve imhasına yönelik KSYT'yle işbirliği halinde uluslararası bir görev gücü oluşturdu.
Türkiye, bu kapsamda görev gücüne resmen katılım sağladı. Görev gücünde ayrıca Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve KSYT Teknik Sekretaryası da yer alıyor.