Şii din adamı Hüseyin Yeşil: Çanakkale Savaşı ile İran direnişi aynı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ehlibeyt Mektebi Din Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Yeşil ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın oldu.
Ehlibeyt Mektebi Din Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Yeşil, İran’ın süren direnişini ve saldırıların geldiği noktayı anlattı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Özel-Arınç görüşmesinin perde arkasını detaylandırdı.
‘İran direnişiyle Çanakkale Savaşı aynı’
Ehlibeyt Mektebi Din Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Yeşil şunları söyledi:
Bilinmezdi diyelim daha doğrusu, çünkü tabi İran ve Şiilik iyi tanınmadığındandır. Şiilik iyi tanınmış olsa orada ne yapıldığı anlaşılır. Hiçbir yere saldırmamıştır. Hep savunmada kalmış, savunmuştur. Bugün de esas bütün İran İnkılabını baştan alıp bugüne kadar gelirsek görürüz ki hiçbir tarafa İran, Irak savaşında da saldırgan İran olmamıştır. Yani Şiilik savaş isteyen bir mantıka sahip değil. Bu liderlerin öldürülmesiyle bu olayın bir bağlantısı olamaz. Bu bayrağı götürür. Tıpkı bakın biz bunu biliyoruz, biz de biliyoruz Allah'a şükür. Çanakkale savaşında bayrak yere düşmeden o kahramanlarımız, o şehitlerimiz Çanakkale savaşını öyle kazandılar. Siz Çanakkale ile şu anda İran'ın direnişinin bir benzerliği olduğunu mu söylüyorsunuz? Şimdi bakın sahiplenmek, ciddi davranmak, efendim tutkuyla hareket etmek birbirine efendim benzemez mi benzer mi bunun ayrımı olamaz zaten. Çanakkale savaşında da Allah Allah diyerek düşmana karşı mücadele edildi. Burada da halk aynı duyguyu da görüyorsunuz zaten. O bombaların altında sokaklar, caddeler, cenaze törenlerinde ya da liderlerinin dışarıya çıkın emri verildiğinde sokaklar, caddeler, yollar dolup taşmıştır. Böyle bir imanla, böyle bir inançla, böyle bir itikatla hareket etmekte bulundukları görüyoruz. Yani bunlarda da o inanç, bakın şehadete koşarken orada birçok insanın yakını, o ölenlerden birçoğunun yakını birbirlerini tebrik ediyor efendim. Gözünüz aydın, ne mutlu size kardeşiniz, oğlumuz bilmem falan akrabanız şehit oldu. Bu bir ayrı duygudur. Onun için bunu Avrupa'nın, İslam'dan uzak olanların anlayabilme imkanı olamaz.
‘Kendimi en yüksekten atarım’
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şöyle konuştu:
Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de bırakın, mitinglerden vazgeçin, sonra da o konforlu alanınızda muhalefete devam edin. Şimdi bununla ilgili yakın tarihte böyle bir teklif geldi mi? Özellikle bu Bülent Arıç'la görüşmeyi sizin de adınız geçerek çok konuşuldu, o yüzden soruyorum netleşmesi açısından. Benim adım nasıl geçti o görüşmede? Orada şöyle söylendi, siz içeri girmek istemişsiniz de alınmamış da işte Bülent Arıç yok baş başa görüşelim demişti diye böyle. Buradan da çok açık söylüyorum. Beni bir toplantıdan hiç kimse çıkartamaz. Daha açık söyleyeyim mi? Bir daha söyleyeyim mi? Beni bir toplantıdan hiç kimse çıkartamaz. Ben hangi toplantıya girmem gerektiğini bilirim, ona göre girerim ya da girmem. Ben gittim eşlik ettim. Dolayısıyla içeriye gireyim demişim de Bülent Arıç hayır o girmesin demiş. Ya da Özgür Bey o girmesin demiş. Ya bizim aramızda böyle nezaket dışı kaba işler olabiliyor mu sanıyorsunuz? Tam tersine Bülent Bey, Gökhan Bey siz buyurmayacak mısınız dedi. Ben dedim ki hayır ben dışarıda olacağım siz lütfen görüşmenizi yapın. Görüşmeni yaptılar. Görüşme bitiminde bir dakika süreyle beni davet ettiler içeriye. Birlikte bir hasbıhal ettik ve çıktık. Arkasından da ayak üzeri basın açıklamasını yaptılar. İçeride ne konuşulduğunu ben bilmiyorum ama içeride ne konuşulduğuna ilişkin Özgür Özel'in ve Bülent Arıç'ın açıklamaları var. Majestelerinin siyasetçisi olacağımıza bugün siyaseti bitiririz. Bugün bırakırız siyaseti. Ben kendi adıma söyleyeyim yani. Ben odalardan, sendikalardan falan gelmiş bir insanım. İdeolojisiyle yaşayan bir insanım. Bunların bu memleketi nereye götürdüklerini biliyorum. Bu çerçevede bir demokrasi cephesinin kurulması için her türlü gayretin içerisindeyim. Teslim olacağıma giderim kendime en yüksek yer neresiyse oradan aşağıya atarım.