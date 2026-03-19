Şii din adamı Hüseyin Yeşil: Çanakkale Savaşı ile İran direnişi aynı

Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de bırakın, mitinglerden vazgeçin, sonra da o konforlu alanınızda muhalefete devam edin. Şimdi bununla ilgili yakın tarihte böyle bir teklif geldi mi? Özellikle bu Bülent Arıç'la görüşmeyi sizin de adınız geçerek çok konuşuldu, o yüzden soruyorum netleşmesi açısından. Benim adım nasıl geçti o görüşmede? Orada şöyle söylendi, siz içeri girmek istemişsiniz de alınmamış da işte Bülent Arıç yok baş başa görüşelim demişti diye böyle. Buradan da çok açık söylüyorum. Beni bir toplantıdan hiç kimse çıkartamaz. Daha açık söyleyeyim mi? Bir daha söyleyeyim mi? Beni bir toplantıdan hiç kimse çıkartamaz. Ben hangi toplantıya girmem gerektiğini bilirim, ona göre girerim ya da girmem. Ben gittim eşlik ettim. Dolayısıyla içeriye gireyim demişim de Bülent Arıç hayır o girmesin demiş. Ya da Özgür Bey o girmesin demiş. Ya bizim aramızda böyle nezaket dışı kaba işler olabiliyor mu sanıyorsunuz? Tam tersine Bülent Bey, Gökhan Bey siz buyurmayacak mısınız dedi. Ben dedim ki hayır ben dışarıda olacağım siz lütfen görüşmenizi yapın. Görüşmeni yaptılar. Görüşme bitiminde bir dakika süreyle beni davet ettiler içeriye. Birlikte bir hasbıhal ettik ve çıktık. Arkasından da ayak üzeri basın açıklamasını yaptılar. İçeride ne konuşulduğunu ben bilmiyorum ama içeride ne konuşulduğuna ilişkin Özgür Özel'in ve Bülent Arıç'ın açıklamaları var. Majestelerinin siyasetçisi olacağımıza bugün siyaseti bitiririz. Bugün bırakırız siyaseti. Ben kendi adıma söyleyeyim yani. Ben odalardan, sendikalardan falan gelmiş bir insanım. İdeolojisiyle yaşayan bir insanım. Bunların bu memleketi nereye götürdüklerini biliyorum. Bu çerçevede bir demokrasi cephesinin kurulması için her türlü gayretin içerisindeyim. Teslim olacağıma giderim kendime en yüksek yer neresiyse oradan aşağıya atarım.