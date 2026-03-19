Microsoft Copilot’un dağıtımını durdurdu

“Microsoft Copilot diye bir yapay zeka yaptı. Alt yapısını OpenAI ile kurdu. İnsanlar da Microsoft’un üzerinde uzun yıllar çalışıp geliştirdiği bir yapay zeka sanıyordu. Kamuda Copilot’da frene basma dönemi başladı. Araştırmaya göre insanlar 500 kişi Copilot ile çalışıyor ama bir saatten daha az zaman kazanıyor. Eğer durum böyleyse ya o uygulama yanlıştır ya da insanlar yanlıştır. Kamu güveninin karşısına teknoloji hırsı konuluyor. Microsoft ise yapay zekada bütünlük arayışına girdiğini ve yapay zeka stratejisinde sadeleşmeye gittiğini açıkladı”