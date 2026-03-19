İBB davasında sanıkların tutukluluk incelemesi talebi reddedildi

“Ümit Polat aslında yargılamanın dördüncü gününde savunmasını yapmaya başlamıştı. Basın mensuplarının yer değiştirme krizi sırasında duruşma ertelenmişti. Ve Polat dördüncü günden altıncı güne kadar konuşamamıştı. Savunması dikkat çekiciydi çünkü çelişkili beyanlar söz konusuydu. Yedinci günde ise savunmayı yapan isim Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’tı. Diğer isim ise Özel Kalem Müdürü Murat Or’du. Bugüne kadar savunma yapan toplam 10 isim var. Son dört isim Ağaç A.Ş. çalışanları ya da Ağaç A.Ş. ile iş yapan şirketlerin sahipleri. Murat Or da çelişkili ifadeler kullandı. Yine Ali Sukas’ın Genel Müdür olarak makamında bir para alışverişi yaptığı iddiası vardı. Ama Murat Or mahkeme huzurunda ‘Para olduğunu görmedim’ dedi. Yani iddianamedeki ifadelerle mahkemedeki ifadeler farklı. Murat Or da aslında onu söylüyor. Murat Or, iki saat ifade verdiğini ama savcının ifadeyi daha sonra kaleme aldığını söyledi. Or, “Bazı ifadelerim yanlış anlatılmış, maddi hatalar söz konusu” dedi. Bu çok dikkat çekiciydi. Ekrem İmamoğlu’nun 106. sırada olduğu 107 kişilik bir liste söz konusu. İmamoğlu’nun dikkat çekici ifadeleri var. Kendisine heyet tarafından haber gönderildiğini söylüyor. “Aracılar gönderiyorsunuz, biz de yargılamanın yapılmasını istiyoruz” minvalinde bir açıklaması var. Gergin bir atmosferde başlayan mahkemede tansiyon düşmüş görünüyor. Yargılamanın nisan sonuna kadar bitmesi bekleniyor ancak bu hızla giderse sarkacak gibi görünüyor”