Gizemli grafiti sanatçısı Banksy hakkında yeni iddialar
Yıllardır kimliği merak edilen Banksy hakkında yeni iddialar gündeme gelirken, sanatçı olduğu öne sürülen bir isim iddiaları sert sözlerle reddetti. Olay... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Dünyanın en gizemli sanatçılarından biri olan Banksy hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Yapılan araştırmalarda sanatçının kimliğine dair bazı bulgulara ulaşıldığı aktarılırken, farklı isimler yeniden tartışılmaya başlandı.Son iddialarda Banksy’nin gerçek adının Robin Gunningham olabileceği öne sürüldü. Ancak bu süreçte geçmişte olduğu gibi farklı kişiler de gündeme geldi.Kimlik tartışmaları yeniden gündemdeBanksy, 1990’lı yıllarda İngiltere’nin Bristol kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya çapında tanındı. Kimliğini gizli tutması, sanatçıyı yalnızca eserleriyle değil aynı zamanda gizemiyle de öne çıkardı.Bugüne kadar birçok farklı isim Banksy olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Ancak bu iddiaların hiçbiri resmi olarak doğrulanmadı.Yanlış kişi hedef haline geldiTartışmaların ortasında kalan isimlerden biri olan George Georgiou’nun, aslında bu iddialarla ilgisi olmadığı belirtildi. Georgiou’nun yalnızca bir Banksy duvar resminin yakınında görülmesi nedeniyle bu tartışmalara dahil edildiği aktarıldı.Kendisinin sanatla ilgisi olmadığı ve yarı emekli bir inşaat ustası olduğu ifade edildi.'Ben banksy değilim' diyerek tepki gösterdiGeorge Georgiou, hakkındaki iddialara açık şekilde karşı çıkarak bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.“Ben Banksy değilim. Bu durum gerçekten rahatsız edici ve anlamsız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Georgiou’nun, ilk başta bu durumu eğlenceli bulduğunu ancak zamanla günlük hayatını olumsuz etkileyen bir duruma dönüştüğünü dile getirdiği belirtildi. Sürekli aranmasının ve konuyla ilgili şakaların kendisini yorduğu ifade edildi.
