Fizik öğretmeni geliştirdi: Damar bulmak kolaylaşacak
14:05 19.03.2026
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında fizik öğretmeni Fikret Erdoğdu’nun öğrencisinden aldığı ilhamla geliştirdiği damar bulucu cihazla ilgili konuştu.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Konya Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan Fikret Erdoğdu’nun, öğrencisinden ilham alarak geliştirdiği damar bulucu cihaza ilişkin detaylar paylaştı.
Aslan; Erdoğdu’nun, Buğra Çelebi isimli öğrencinin fikrini geliştirerek cihazı icat ettiğini söyledi. Aslan, projenin yaklaşık beş yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu da belirtti.
Cihaza ilişkin bilgiler veren Aslan, şunları söyledi:
“Cihaz farklı ışık dalga boylarıyla özel reflektörler kullanılarak yüzeysel damarları görünür hale getiriyor. Mevcut cihazların aksine kimyasal ya da radyasyon içermemesi hasta güvenliği açısından avantaj sağlıyor. Özellikle bebekler, yaşlılar, diyabet ve onkoloji hastalarında damar bulmanın kolaylaştırılması hedefleniyor”

‘Cihaz enkaz altındaki yaralılara da fayda sağlayacak’

Cihazın, Kızılay başta olmak üzere sağlık kurumlarının kullanımına sunulmasının hedeflendiğini belirten Aslan, şunları söyledi:
“Cihazın özellikle enkaz altındaki yaralılara fayda sağlayabileceği söyleniyor. Şu ana kadar 27 prototip üretilmiş ve sağlık çalışanları tarafından da test edilerek geliştirilmiş”
