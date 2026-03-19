Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerini ve küresel gelişmeleri ele aldı. 19.03.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, liderler Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki barış çabalarının süreceğini ve Pakistan’ın güvenliğinin Türkiye için önem taşıdığını vurguladı. Görüşmede Afganistan’daki son durum değerlendirildi, Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizler kınandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’in Ramazan Bayramı'nı kutladı.

