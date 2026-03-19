Bakan Fidan: Bu savaşın birinci sorumlusu İsrail'dir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’a yönelik saldırılar kadar İran’ın bölge ülkelerine yönelik eylemlerinin de yanlış olduğunu belirterek, saldırıların durması... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T18:10+0300

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan, ''İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa İran'ın bölge ülkelerine saldırıları da bir o kadar yanlış. Bu saldırıların durması gerektiğini İranlı muhataplarımıza söylüyoruz. Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır. İran derhal saldırılarını durdurmalıdır. Deniz güvenliğini tehdit eden eylemlerden kaçınılmalıdır. Katar'la stratejik ortaklığımız büyüyor. Türkiye ve Katar iki kardeş ülkedir ve omuz omuza durmaktadır. İlişkilerimizi savunma sanayinde geliştirmeyi istiyoruz. Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir'' dedi.Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise ''Savaşın kapsamının genişletilmesi bölge güvenliğine hizmet etmiyor. Türkiye’nin Katar’a desteği her daim sürmüştür, bu desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (Savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor'' açıklamasında bulundu.

