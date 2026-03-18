TESK Başkanı Palandöken: Esnaf haciz kıskacında
Ankara Farkı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın borç yükü ve haciz uygulamaları nedeniyle ‘iyi’ durumda olmadığını belirtti. Bayram döneminde 100-120 milyar lira ciro beklediklerini ifade eden Palandöken, bu rakamın da altında kalınabileceği görüşünde.
Radyo Sputnik’te yayınlanan 'İsmet Özçelik’le Ankara Farkı' programının konuğu TESK Başkanı Bendevi Palandöken oldu. E-haciz uygulamaları ve ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Palandöken, şunları söyledi:
‘Bayramda 100-120 milyar lira ciro bekliyoruz’
“Bu sene 100-120 milyar civarında bir ciro bekliyoruz. Bu yıl biraz daha az olabilecek gibi de bir eğilim var. Çünkü çarşı-pazardaki fiyatlar da çok yüksek. Çocukların masrafları da ağırlaştı. Netice itibariyle ülkede bir ekonomik sıkıntı var. İnşallah ilerleyen aylarda telafi edilir. Esnafın beklentisi iş yapabileceği daha huzurlu bir ortam.”
‘Kemer sıka sıka delik kalmadı’
“Esnafın durumu iyi değil. Esnaf hep ‘şükürler olsun’ der, başka yapacağı bir şey yok. Geçtiğimiz aylarda yapılandırma dedik, biriken borçların ödenmesi de ekonomiye katkı sağlar.
Bu sene kemerler biraz daha sıkıldı. Kemerde sıkılacak delik kalmadı. Tarımda mevsimsel donlar, geçtiğimiz rekolteyi yakalayamama, ithalat ve ihracattaki sıkıntılar her kesimdeki esnafı rahatsız ediyor.”
‘E-haciz ciddi sorun’
“E-haciz diye bir şey var. 2 bin lira borcunuz var, bankada da 3 bin lira borcunuz var. 3 bin liranın içinden 2 bin lirayı alıp borcu kapatmıyor. 3 bini kullanamaz hale getiriyor. Tek düğme ile evinize, maaşınıza, iş yerinize, tarlanıza, her şeyinize haciz konuyor. Bu insanların borçlarının devlet tarafından yapılandırılması gerekiyor.”
‘Üretim artmayınca enflasyon düşmez’
“Bu kadar artan tüketim ile birlikte üretim olmayan yerde enflasyon düşmez. Köyün cazip hale getirilmesi lazım. Köye gelen de yaşam alanını rahatlatmak için geliyor, üretim için gelmiyor. Entegre tesislere verilen destekler orada kalan köylüye, çiftçiye verilse Türkiye’de fiyatlar yüzde 50 geriler. Çünkü üretim olur. 10 bin tane danası, koyunu olan ya da 50 bin sürüsü olan adama versen ne olur? O nedenle bireysel işletmelere ağırlık ve mümkün olduğunca köy nüfusunu üretime geçirmek gerek. Üretim olmadan hayat olmaz. Bugünkü teknoloji ile bir mevsimde 4-6 ürün yetiştirecek imkanlar var. Ama yapacak kimse yok. Köydeki yaş ortalaması 65 yaşın üzerinde.”
‘Kadın esnaf sayısı sürekli artıyor’
“Kadınlarımızın birçoğunun eğitimleri iyi. Yeni meslekler çıktı, kadınlara daha özgüven geldi. Türkiye’de en çok üyesi olan, 435 bin kadın işletmesi olan bir kurumuz. Şoför kadınımız da, bakkal kadınımız da var. Bu sektöre çok önemli bir kayış var. Kadınların öne çıkması daha disiplinli, vatandaşın rahat ettiği bir durum oluşturuyor.”
‘Savaş Türkiye’de de ekonomiyi olumsuz etkiliyor’
“Savaş Türkiye ekonomisini olumsuz etkiliyor. Savaşın kazananı olmaz. Petrol deyip geçmemek lazım, iğneden ipliğe kadar her sektörde olmazsa olmaz. Bunların hepsini üst üste koyulduğunda çok önemli.”