TESK Başkanı Palandöken: Esnaf haciz kıskacında

“Bu kadar artan tüketim ile birlikte üretim olmayan yerde enflasyon düşmez. Köyün cazip hale getirilmesi lazım. Köye gelen de yaşam alanını rahatlatmak için geliyor, üretim için gelmiyor. Entegre tesislere verilen destekler orada kalan köylüye, çiftçiye verilse Türkiye’de fiyatlar yüzde 50 geriler. Çünkü üretim olur. 10 bin tane danası, koyunu olan ya da 50 bin sürüsü olan adama versen ne olur? O nedenle bireysel işletmelere ağırlık ve mümkün olduğunca köy nüfusunu üretime geçirmek gerek. Üretim olmadan hayat olmaz. Bugünkü teknoloji ile bir mevsimde 4-6 ürün yetiştirecek imkanlar var. Ama yapacak kimse yok. Köydeki yaş ortalaması 65 yaşın üzerinde.”