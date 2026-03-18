Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler: Maç saniyeler sürdü
Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol kat etti.
Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol kat etti.
Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında 1 Mart'ta oynanan ve uzatma dakikalarında yaşanan olay nedeniyle tatil edilen karşılaşma, penaltı atışının yapılması için yeniden oynandı. 226 kilometre yol kat ederek İpsala Stadı'nda gelen ve tek penaltı atışı yapılan maç saniyeler sürdü. Maçtan Yeniimaretspor 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

İlkokul anılarım canlandı

İlginç olayda penaltıyı kullanacak Yeniimaret Spor Kulübü forveti Onur Istık, penaltı atmak için yollara düştüklerini anlattı. Istık, "Çok şaşkınız gerçekten. Bu bende ilkokul anılarımı canlandırdı. Teneffüslerde maç yapardık, penaltılara kalınca genelde zil çalardı. Penaltı sonraki teneffüse kalırdı." dedi.

1.5 saate gittiler 1.5 saate döndüler

Penaltı atmak için kente uzaklığı 113 kilometre olan İpsala'ya gelen futbolcular sahaya çıktıktan dakikalar sonra yine otobüsle 113 kilometreyi geri döndü.

Ne olmuştu?

Süper Amatör Lig'de 1 Mart'ta İpsalaspor ile Yeniimaretspor'un karşı karşıya geldiği maçın normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlandı ve hakem karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık uzatma eklemişti.
Uzatma bölümünde İpsalaspor aleyhine penaltı kararı verilmiş, penaltı noktasını gösteren hakemin kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyi reddetmişti.
Bir süre bekleyen hakem, karşılaşmayı tatil etmesi üzerine maçın yalnızca penaltı atışının kullandırılması suretiyle tamamlanmasına karar verilmişti.
