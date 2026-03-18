“Sağlığınızı merdiven altı ürünlere emanet etmeyin”
Eczacı ve TÜKONFED Gönüllüsü Havva Betül Karataş, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Karataş, kişisel bakım ve dermokozmetik ürünlerin internet ile merdiven altı satışlarının tehlikesine ilişkin konuştu.
Eczanelerde satılan hemen her ürünle ilgili eğitim aldıklarını belirten Karataş, şunları söyledi:
“Almış olduğumuz eğitimlerde her türlü ilacı gruplara ayırıyoruz. Dermokozmetik ve kişisel bakım gibi ürünlerin kimyasal yapılarını öğreniyoruz. Bu ürünlerin vücudumuzdaki etkileri, doğru formüle edilip edilmedikleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği miktarlarda olup olmadıkları gibi noktalar bizim uzmanlık alanımız. Eczanelerde satılan her ürünün eğitimini alıyoruz”
‘Sahte ürünlerin yan etkisini kıllanma ve komedonla görüyoruz’
Sahte ürünlerin kişiler üzerindeki etkilerine değinen Karataş, şu ifadeleri kullandı:
“Dijital çağın etkisiyle internette popüleritesi yüksek kişilerin ilaç kategorisindeki kremlerin tanıtımını yaptığını gördüm ve şok geçirdim. Bunlar kimyasal yapıları açısından yüzümüze yıllar boyunca sürebileceğimiz nemlendiriciler değil. Bunlar bir hastalığın teşhisine yönelik kullanılan kremler. Ancak her gün kullanılırsa iyi gelecekmiş gibi anlatılıyor. Bunun yan etkilerini yüzde kıllanmayla, komedon oluşumuyla görüyoruz. Bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmaları gerekiyor. Bunların reklamının fütursuzca yapılmasını doğru bulmuyoruz. Güneş koruyucularıyla ilgili eczanelere uyarılar geldi. Birebir kopyası yapılmış ürünlerle karşılaşıyoruz. Eczacının fonksiyonu burada başlıyor. Ürün, güvenilir bir lojistik firmayla bize geliyor. Bunları saklama koşullarını da içeriğini de garantiye alıyoruz. Sahte ürünle eczane ürününü görsel olarak ayırt etmek mümkün değil. Güvenli bir yerden alınmadığında da bunun sorumluluğu tüketiciye kalıyor”
Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili de bilgiler veren Karataş, şöyle konuştu:
“Bir ürünün fiyatı ucuzsa, eczanede değil de pazar yerlerinde satılıyorsa orada şifa değil risk vardır. Sağlığınızı merdiven altındaki ambalajlara, fiyatı belirsiz ürünlere emanet etmeyin. Eczanelere danışın. Hamilelerin ve emziren kadınların danışmanlık alarak ürün kullanması gerekiyor. Çocukların da cilt yapısı hassas. Bilinçli bir tüketici olmakta fayda var”