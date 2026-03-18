“Sağlığınızı merdiven altı ürünlere emanet etmeyin”

“Dijital çağın etkisiyle internette popüleritesi yüksek kişilerin ilaç kategorisindeki kremlerin tanıtımını yaptığını gördüm ve şok geçirdim. Bunlar kimyasal yapıları açısından yüzümüze yıllar boyunca sürebileceğimiz nemlendiriciler değil. Bunlar bir hastalığın teşhisine yönelik kullanılan kremler. Ancak her gün kullanılırsa iyi gelecekmiş gibi anlatılıyor. Bunun yan etkilerini yüzde kıllanmayla, komedon oluşumuyla görüyoruz. Bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmaları gerekiyor. Bunların reklamının fütursuzca yapılmasını doğru bulmuyoruz. Güneş koruyucularıyla ilgili eczanelere uyarılar geldi. Birebir kopyası yapılmış ürünlerle karşılaşıyoruz. Eczacının fonksiyonu burada başlıyor. Ürün, güvenilir bir lojistik firmayla bize geliyor. Bunları saklama koşullarını da içeriğini de garantiye alıyoruz. Sahte ürünle eczane ürününü görsel olarak ayırt etmek mümkün değil. Güvenli bir yerden alınmadığında da bunun sorumluluğu tüketiciye kalıyor”