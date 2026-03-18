Ön camda telefon tutacağı kullananlar dikkat: Ceza kesilebilir
Sürücünün görüşünü engelleyen cihazların yasaklanması kapsamında ön cama telefon tutacağı yerleştirme de yasaklanacak. Bu kurala uymayan sürücülere ceza... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
trafik cezası
cep telefonu
yasak
karayolları trafik kanunu
Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte sürücünün görüşünü engelleyen cihazlara yasak gelirken, ceza kesileceği de açıklandı. Bu çerçevede aracın ön camına telefon tutucu yerleştirmek de yasaklanacak. Kurala uymayanlara 21 bin TL ceza ve trafikten men cezası uygulanacak. Hem para cezası hem de trafikten men Oksijen'in haberine göre, yeni yönetmelikle birlikte araç içinde sürücünün görüş alanını daraltan tüm cihazlar yasak kapsamına alınıyor. Bu çerçevede, ön cama telefon tutucu yerleştirmek de yasaklanacak uygulamalar arasında yer alıyor. Ayrıca multimedya ekranlarından video izlenmesi de aynı kapsamda değerlendirilerek hukuki engel oluşturacak. Düzenleme yalnızca uyarı ile sınırlı kalmayacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte kurallara uymayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/2. maddesi kapsamında 21 bin TL idari para cezası kesilecek. Bununla birlikte ihlal tespit edilen araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilecek.Telefon tutucularını nereye yerleştirebilirsiniz?Yetkililer, sürücülerin navigasyon ihtiyacını göz önünde bulundurarak cihazların daha güvenli alanlara yerleştirilmesini öneriyor. Bu kapsamda telefon tutucularını havalandırma ızgaralarına, orta konsol bölgesine, cam hizasını aşmayacak şekilde göğüs üstüne yerleştirilebilecek.
