Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/martta-beklenen-olmadi-istanbulda-barajlardaki-son-durum-aciklandi-1104331949.html
Martta beklenen olmadı: İstanbul'da barajlardaki son durum açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları açıklandı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T08:45+0300
2026-03-18T08:47+0300
türki̇ye
i̇stanbul
baraj
baraj doluluk
kuraklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954995_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_cb0ff6d066edfe65fd92cba9cc2179ff.jpg
Kış aylarında İstanbul'da beklenen yağışların yağmaması nedeniyle barajlarda beklenen doluluk oranlarına ulaşılamadı. Şu anda İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 46 olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/uzmani-uyardi-istanbulda-yagmurlar-barajlari-doldurmaya-yetmedi-sikinti-kapida--1103687270.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954995_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_1d129e4584b8903ba1fa89877427b38f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Martta beklenen olmadı: İstanbul'da barajlardaki son durum açıklandı

08:45 18.03.2026 (güncellendi: 08:47 18.03.2026)
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
Abone ol
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları açıklandı.
Kış aylarında İstanbul'da beklenen yağışların yağmaması nedeniyle barajlarda beklenen doluluk oranlarına ulaşılamadı. Şu anda İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 46 olduğu belirtildi.

Geçen yıla göre geriledi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 78 iken bu yıl yüzde 46'ya kadar geriledi.
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı: 67,22
Darlık barajı : 60,9
Elmalı barajı : 85,51
Terkos barajı :29,41
Alibey barajı :34,73
Büyükçekmece barajı : 34,54
Sazlıdere barajı : 29,11
Istrancalar: 31,26
Kazandere: 54,47
Pabuçdere: 29,19
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
TÜRKİYE
Uzmanı uyardı: İstanbul'da yağmurlar barajları doldurmaya yetmedi, sıkıntı kapıda
21 Şubat, 12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала