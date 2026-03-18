“Laricani, ABD’nin gerekirse oturup konuşabileceği bir figürdü. Buna benzer görüntüyü savaşın ilk günlerinde de yaşamıştık. Trump, ‘Anlaşabileceğimiz birkaç figürün dahi yaptığımız saldırılarda öldürüldüğünü öğrendik’ dedi. Bu istemedikleri bir olay mı yoksa İsrail, Trump’ın müzakere yürütebileceği figürleri ortadan kaldırarak müzakereyi başlamadan bitirmek mi istiyor? İsrail ile ABD’nin arasında fokurdayan bir ilişki var. ABD’nin kara harekatı ihtimali konuşuluyor. Hürmüz’ün açılması, Harg’ın ve İsfahan gibi nükleer kaynakların alınması için bir operasyon fikri var. Lübnan’da operayona kalkışmış İsrail, ABD’ye destek olmayacaktır. ABD sahada taşeron da aradı. Trump, Kürt grupların destek vereceklerini söyledi. Kürt gruplardan karşılık alınamayınca oradan da geri dönülmüş oldu. Şu anda Amerikan kamuoyunun da ne düşündüğünü söylemek lazım. Bence şu an tepkinin boyutları sınırlı. Karar alıcılardan ve fikir önderlerinden daha büyük tepki gördüm açıkçası. Demokratların büyük bir kısmı buna zaten karşı MAGA’da da neredeyse yarı yarıya bir bölünme var. Bu Trump’ı bezdirecek kadar güçlü bir tepki değil ancak bu durum böyle de gitmez. MAGA ölmüş olabilir ancak ‘Önce Amerika’ yaşıyor. Trump ‘MAGA’yı ben icat ettim’ diyor, doğru. Trump’ın kendi sözlerini es geçip başka bir politika uygulaması o hareketi öldürür. Ancak MAGA’cılar da ‘Trump bize yalan söyledi öyleyse sıradaki neocona oy verelim’ demeyecektir. O kitle orada duruyor. Kitlenin yaşanan olaylarla güç kazandığını görüyoruz. Trump’ın Amerikan kongresinde aforoz ettiği isimler var bunlar Thomas Massie ve Marjoerie Taylor Greene. Greene Trump’ın baskısına dayanamayarak kongreden ayrıldığını açıkladı. Massie ise direndi direndikçe Trump’tan hakaretler işitti. Trump sürekli Massie’nin hain olduğunu ve MAGA’nın parçası olmadığını söylüyor. Massie’nin kazanma şansı üzerine yapılan siyasi bahisler ön plana çıkıyor. Bunlarda bile Massie’nin Trump’ın tavrına rağmen şansının yüksek olduğunu ve Kentucky’de yüzde 60 ihtimalle kazanacağını görüyoruz. Trump birkaç söz verdi. Özellikle Epstein konusunda sınıfta kaldı. Sadece JD Vance’ten bahsetmemek gerek. Amerikan istihbaratının başında Tulsi Gabbard var. Bazı haberlere göre Gabbard’ı davet dahi etmedikleri söyleniyor. Vance ve Gabbard’ı seven bir kitle de var. Trump’ın gerçek anlamda Neoconlara teslim olduğu yönünde bir algı oluşuyor.”