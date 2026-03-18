İran direnişinin sırrı: Velâyet-i Fakih nedir?: "Hz. Ömer ve Hz. Ali'yi tartışmak utanç verici"

Bu o yüzden çok tehlikeli, bu tabi cezalar dediğiniz gibi caydırıcı mahiyette mi? Ben, bu tabi kısmen caydırıcı mahiyette ama yine gördüğünüz kadarıyla birçok kişi işte maç durumunda işte aracın sunroofundan çıkabiliyor dışarıya, koronaya basabiliyor, olsun diyor ben bunu ödeyebilirim diyor. Böyle bir ödeme sistemi de var yani caydırıcını kısmen azaltan bir durum var ama ben izninizle sizin kanalımıza şu ifadeyi de kullanmak istiyorum. Bir cezanın caydırıcı olabilmesi için o cezanın geliri içerisindeki payına bakmak lazım. Hani bir hafta rüzgarının bir aracı varsa ve trafiğe çıkıyorsa kesilecek olan ceza onun için daha caydırıcı olabilir. Geliri yüksekse işte ailesinden kalma vesaire falan böyle çok ciddi bir gelir durumu söz konusuysa ödeyeceği bir kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali onun geliri içerisindeki payının çok düşük olması onu cezanın caydırıcılığını da azaltır. Biliyorum, idare edildi mi? Evet. mBu yüzden cezaların tekrardan ele alınması lazım, sorduğunuz bir soru mimariliğinde söylüyorum. Ne yapalım, ne edelim dediler, valla bu işi artık maliyetli, iyisi mi biz belediyelere bir ihale edelim dediler. Ve Edese Kurulum işini 2016 yılından beridir resmi gazetede yayınlanıyor bunlar. Açık ihale linki var resmi gazetede, her gün varsa orada çıkıyor. Belediyelere Emniyet Genel Müdürü ihaleye çıkıyor, belediyede bunu kendisi ya da özel şirketlere bir şekilde yaptırtabiliyor bu Edese Kurulum işini. Edese Kurulum işini yaptırdıktan sonra sıkıntı şurada başlıyor, bir maliyeti var tabi ki bunun, o maliyeti karşılayana kadar Edese tarafından kesilen cezaların %30'unu belediye emniyetten tahsil ediyor. Maliyetini karşıladıktan sonra ise %15'ini kesiyor. Yani basit bir işlemle bir belediye, çorum belediyesi olmuş olsun, çorum belediyesi Edese'yi kurdu, kaç paraya, 100 milyon tl'ye ya da 10 milyon tl'ye bilmiyorum maliyetini, o tutanı karşılayana kadar kesilen her 1000 liranın cezanı %30'unu yani 300 lirasını belediye alıyor, emniyetten alıyor. Maliyet karşıladıktan sonra da %15'ini almaya başlıyor ve böylece kendi aralarında, kendi kurdukları sözleşmelerde de hasılat paylaşım modeli adını veriyorlar ve bu şekilde bir düzenleme yapıyorlar. 2016 yılından beridir de burada var. Peki hız sınırını kim belirleyecek? Yani normalde yolda giderken 80 km, 100 km hız sınırı olurken bir anda 50 km'ye düşüyor saatte, 60'a düşüyor sınırı. Bunu nasıl belirliyor? Bu tabi ki kanunla belirlenmesi lazım ama bizim yönetmelikle bunu belediyelere veriyor. Belediyeler kendi bu ulaşım birimleriyle alakalı teklifte bulunuyor, o ilin idari birimleri toplanıyor ve o aralıklardaki yani şehir içindeki belirli mesafe aralıklarında hız sınırlarını belediyelerin önerisiyle belirlenebiliyor. Bu tuzak mı oluşuyor? Bu bir tuzak. Yani aslında para kazanmak için, rant elde etmek için bu tuzak. Caydırıcı değil, daha çok gelir odaklı olmasını da bunlarla ölçüyor. Sonuç olarak böyle bir şey oluşuyor. Yurttaş olarak bizde bu kaygı yaratıyorsa bu düzenleme de bir sorun var demektir. Ama emniyetten parayı da alamaz durumda bir kısmı da. Böyle bir sorun da var. Ha paraya el mi konuyor orada? Yani el konuyor demek ki yanlış olabilir belki ama alamaz. O paranın geçişi erteleniyor ya da yavaşlatılıyor. Evet, evet. Bu da sizin söylemiş olduğunuz kısım var. Caydırıcı mı gelir hedefi mi biraz gelir hedefini güçlü kılıyor.