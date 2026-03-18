Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sert bir intikam bekliyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sert bir intikam bekliyor
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Laricani'nin öldürülmesinin sert bir intikama sebep olacağını ifade etti. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T04:48+0300
2026-03-18T04:48+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin suikastına karşılık sert bir intikam sözü verdiğini söyledi.Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Larijani'nin ölümünden duyduğu başsağlığı dileklerini de iletti.İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Larijani'nin Tahran'a düzenlenen bir İsrail saldırısında öldürüldüğünü söylemiştii. Larijani'nin ofisi daha sonra ölümünü doğrulamıştı.
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097852411_49:0:680:473_1920x0_80_0_0_ce44f1b45554903d214f972a2d913933.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇ran, i̇srail
ortadoğu, i̇ran, i̇srail

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sert bir intikam bekliyor

04:48 18.03.2026
© Sputnik / Majid SaeediMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
© Sputnik / Majid Saeedi
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Laricani'nin öldürülmesinin sert bir intikama sebep olacağını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin suikastına karşılık sert bir intikam sözü verdiğini söyledi.
Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Şüphesiz ki, terörist saldırıları sırasında ellerini İran'ın kutsal topraklarındaki ezilmiş, cesur ve metanetli şehitlerin kanına bulaştıran suçlu teröristleri sert bir intikam bekliyor"
Ayrıca Larijani'nin ölümünden duyduğu başsağlığı dileklerini de iletti.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Larijani'nin Tahran'a düzenlenen bir İsrail saldırısında öldürüldüğünü söylemiştii. Larijani'nin ofisi daha sonra ölümünü doğrulamıştı.
Ali Laricani - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
DÜNYA
İran açıkladı: Ali Laricani hayatını kaybetti
Dün, 23:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала