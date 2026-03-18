Dünyanın kaderini değiştiren zafer

“Bugün Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü. Peki o 111 yıl önce ne yaşanmıştı? Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında hem deniz hem de kara savaşları yaşandı ve süreç Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlandı. Bunun sonucunda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadası’ndan tahliye edildi. Bahsettiğimiz emperyal güçler yenilgiye uğramışlardı. Sadece bu toprakların değil, çok fazla ülkenin de kaderi değişti. Aynı zamanda bu zafer Anzak devletleri açısından da ilk yenilgi olarak tarihe geçmiştir. Peki nedir 18 Mart 1915? Çanakkale Zaferi, bu milletin, bu toprakların bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna verdiği en önemli, en büyük ve bedelinin en ağır olduğu mücadelelerden bir tanesi. Özetle bu süreç, bağımsızlık ruhunun güçlendiği; Türk milletinin fedakârlık ve cesaretini o günlerden itibaren dünyaya gösterdiği ve bugün de göstermeye devam ettiği bir dönemin başlangıcı. Bu dönem, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını sadece milletine değil bütün dünyaya kanıtladığı bir zafer olarak da tarihe geçti.”