Dünyanın kaderini değiştiren zafer
yeri ve zamanı
Abone ol
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu 18 Mart Çanakkale Zaferi oldu. Özgan, Çanakkale Zaferi’nin sadece bu ülkenin değil dünyanın da kaderini değiştirdiğini söyledi.
Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna verdiği büyük bir mücadele olarak, dünya tarihine yön verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının tüm dünyaya kanıtlandığı bu zafer, cesaret, fedakârlık ve inancın simgesi olarak hafızalara kazındı.
Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında Çanakkale Zaferi’nin 111. yılı hakkında konuştu.
Çanakkale Zaferi’nin sadece bir deniz savaşı olmadığını vurgulayan Özgan, şunları söyledi:
“Bugün Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü. Peki o 111 yıl önce ne yaşanmıştı? Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında hem deniz hem de kara savaşları yaşandı ve süreç Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlandı. Bunun sonucunda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadası’ndan tahliye edildi. Bahsettiğimiz emperyal güçler yenilgiye uğramışlardı. Sadece bu toprakların değil, çok fazla ülkenin de kaderi değişti. Aynı zamanda bu zafer Anzak devletleri açısından da ilk yenilgi olarak tarihe geçmiştir. Peki nedir 18 Mart 1915? Çanakkale Zaferi, bu milletin, bu toprakların bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna verdiği en önemli, en büyük ve bedelinin en ağır olduğu mücadelelerden bir tanesi. Özetle bu süreç, bağımsızlık ruhunun güçlendiği; Türk milletinin fedakârlık ve cesaretini o günlerden itibaren dünyaya gösterdiği ve bugün de göstermeye devam ettiği bir dönemin başlangıcı. Bu dönem, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını sadece milletine değil bütün dünyaya kanıtladığı bir zafer olarak da tarihe geçti.”
‘O emir pek çok ülkenin kaderini değiştirdi’
Çanakkale Zaferi’ni Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının dünyaya kanıtlandığı ve tarihin akışını değiştiren total bir zafer olarak gören Özgan şöyle dedi:
“18 Mart sadece bir deniz zaferi olarak değerlendirilebilir mi? Tabii ki değil. Çanakkale Deniz Savaşları; kara muharebelerinden ve çeşitli zaferlerden oluşan total bir başarı, total bir zafer öyküsü. 25 Nisan Arıburnu, Seddülbahir direnişleri, 9-10 Ağustos 1. Anafartalar, 21 Ağustos 2. Anafartalar zaferleri gibi pek çok zafer sayesinde Çanakkale geçilmemişti. Tam bugünü konuşurken elbette o dehayı, o büyük komutanı, kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun bu konuyla ilgili neler söylediğini de hatırlatmak gerekiyor. Atatürk öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok, okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Mustafa Kemal Atatürk o gün Conkbayırı’nda askerlerine, ‘’Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.” demişti. O gün verilen o emir sonrası yaşananlar pek çok ülkenin de kaderini değiştiren bir zafer olarak değerlendirilebilir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.”