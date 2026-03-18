https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/belcikadan-dijital-guvenlik-hamlesi-kamu-calisanlari-icin-yerli-mesajlasma-uygulamasi--1104344545.html
Belçika’dan dijital güvenlik hamlesi: Kamu çalışanları için yerli mesajlaşma uygulaması
Sputnik Türkiye
Belçika’da mesajlaşma uygulamalarına yönelik güvenlik endişeleri sonrası geliştirilen yerli mesajlaşma uygulaması, 750 bin kamu çalışanı ve askeri personelin... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
belçika
avrupa
sosyal medya
mesajlaşma
uygulama
telefon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100237324_0:229:1024:805_1920x0_80_0_0_9d091e74cc60d7d32dd17e9490c007c4.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/polonyada-eski-istihbarat-seflerine-israil-menseli-pegasus-casus-yazilimi-suclamasi-1103828704.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100237324_0:133:1024:901_1920x0_80_0_0_db3cf1eef2f904496637b951c0427736.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belçika, avrupa, sosyal medya, mesajlaşma, uygulama, telefon
Belçika’da yetkililerin WhatsApp ve Messenger gibi platformların güvensiz olabileceği yönündeki endişeleri üzerine, kamu çalışanları için geliştirilen yeni bir mesajlaşma uygulaması kullanıma alındı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, devlet destekli Belçika Güvenli İletişim (BSC) şirketi tarafından geliştirilen ve “Beam” adı verilen uygulamayı yaklaşık 750 bin kamu çalışanı ve askeri personel kullanacak.
Uygulama, yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarına yabancı hükümetlerin erişebileceği ve bu platformların casus yazılımlar aracılığıyla ele geçirilebileceği endişesiyle geliştirildi.
Ayrıca yeni uygulama kapsamında toplanan verilerin, yalnızca Belçika’daki güvenli sunucularda saklanacağı açıklandı.
Savunma ve istihbarat personelinin uygulamayı kullanmaya başladığı, yeni sistemin gelecek haftadan itibaren diğer kamu çalışanları arasında da yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtildi.
BSC Direktörü Brandon De Waele, uygulamanın aşamalı olarak devreye alınacağını doğrularken, sürece ilişkin teknik detayların paylaşılmadığını ifade etti.