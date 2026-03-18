İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bakanlıktan '4 bin 500 lira bayram desteği' iddialarına yalanlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "4 bin 500 TL bayram desteği" ödemelerine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
15:28 18.03.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "4 bin 500 TL bayram desteği" ödemelerine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığın ismi kullanılarak "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklinde asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklama yaptı

Söz konusu paylaşımların, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

"Resmi kanalları takip edin" uyarısı

Açıklamada, sosyal hizmetler ve sosyal yardım programlarına ilişkin en doğru ve güncel bilgiye ulaşılabilmesi için resmi kanalların takip edilmesi gerektiği vurgulanarak, "Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir." denildi.
