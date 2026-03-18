Bakanlıktan '4 bin 500 lira bayram desteği' iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "4 bin 500 TL bayram desteği" ödemelerine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığın ismi kullanılarak "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklinde asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.Bakanlık açıklama yaptıSöz konusu paylaşımların, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz."Resmi kanalları takip edin" uyarısıAçıklamada, sosyal hizmetler ve sosyal yardım programlarına ilişkin en doğru ve güncel bilgiye ulaşılabilmesi için resmi kanalların takip edilmesi gerektiği vurgulanarak, "Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/ticaret-bakanligi-sosyal-medyada-yayimlanan-gayrimenkul-ve-tasit-ilanlarini-mercek-altina-aldi-1104342319.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

