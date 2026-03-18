İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/bakan-gurlek-adalet-guclu-oldugunda-devlet-guclu-olur-milletin-devlete-olan-inanci-da-ancak-bu-1104326765.html
Bakan Gürlek: Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur, milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur
Bakan Gürlek: Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur, milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan yargı mensuplarıyla iftar programında konuşan Adalet Bakanı Gürlek, "Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T00:39+0300
2026-03-18T00:53+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104327127_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_1c0019549e6121fcc820becb8e6b727d.jpg
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan yargı mensuplarıyla iftar programında buluştu.Burada yaptığı konuşmada Adalet teşkilatının hakim, savcı ve idari kadrolarıyla büyük bir yapı olduğunu dile getiren Gürlek, "Adalet devletin vicdanıdır. Bu vicdanın güçlü kalması ise hepimizin omuzlarındaki bir yüktür. Yıllarını bu teşkilatın içerisinde geçirmiş olan bir meslektaşınız olarak bu sorumluluğun ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.Hukuk güvenliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyinde belirleyici unsurlardan biri olduğuna işaret eden Gürlek şunları söyledi:Yargı mensuplarının son derece önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104327127_58:0:1479:1066_1920x0_80_0_0_4c7c28c5decad031d856045ed4583325.jpg
akın gürlek, adalet bakanlığı, hukuk

Bakan Gürlek: Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur, milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur

00:39 18.03.2026 (güncellendi: 00:53 18.03.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan yargı mensuplarıyla iftar programında konuşan Adalet Bakanı Gürlek, "Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur. Milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur" değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan yargı mensuplarıyla iftar programında buluştu.
Burada yaptığı konuşmada Adalet teşkilatının hakim, savcı ve idari kadrolarıyla büyük bir yapı olduğunu dile getiren Gürlek, "Adalet devletin vicdanıdır. Bu vicdanın güçlü kalması ise hepimizin omuzlarındaki bir yüktür. Yıllarını bu teşkilatın içerisinde geçirmiş olan bir meslektaşınız olarak bu sorumluluğun ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.
Hukuk güvenliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyinde belirleyici unsurlardan biri olduğuna işaret eden Gürlek şunları söyledi:

Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur. Milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur. Bugün dünyada ülkeler yalnızca ekonomik ve askeri güçleriyle değil hukuk sisteminin güvenilirliğiyle de değerlendirilmektedir.

Yargı mensuplarının son derece önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:

Eğer bir ülkede hukuk güvenliği varsa o ülkede yatırım vardır, o ülkede ekonomi daha yüksek refah seviyesine çıkacak demektir. Bizim görevimiz yargısal süreçlerin güçlü ve kurumsal bir altyapı içerisinde etkin ve sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Bu anlayışta daha güçlü bir kurumsal kapasite oluşturmak, daha etkin çözümler üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

