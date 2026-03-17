Saba Altınsay: Faili Malum’un sonunu okura bırakmak istedim
Yazar Saba Altınsay, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programının konuğu oldu. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T10:42+0300
gündem dişi
radyo sputnik
radyo
serhat sarısözen
İlk romanı ‘Kritimu Girit’im Benim’, ile başladığı yazarlık hayatını ‘Benim Hiç Suçum Yok’ ile devam ettiren Yazar Saba Altınsay, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında yazarlık süreciyle ilgili detaylar paylaştı.
İlk kitabında okuyucuyu mübadele yıllarına götüren Altınsay, ikinci ve üçüncü romanında da klasik tarzda yazdığı ilk romanından esinlendiğini söyledi.
‘Faili Malum’u yazmadan önce çürümüş bir bedenle ilgili araştırma yaptım’
Yazım öncesi uzun bir süreyi araştırmayla geçirdiğini belirterek sözlerine başlayan Altınsay, “Yazarlık yolunda emin adımlarla gitmek istiyorum. Bu sebeple yazmadan önceki uzunca bir süreyi araştırarak geçiriyorum” dedi.
Altınsay, 1998 ile 2021 yılları arasına işaret eden ve bir cinayetin peşinden giden Faili Malum’u yazmadan önce dokuz gün boyunca kar altında kalan bir bedenin çürüme safhalarına ilişkin araştırma yaptığını belirtti.
Merkezine Nihan karakterini alan ve 12 Eylül darbesi dönemine uzanarak adalet ile suç kavramlarının sorgulandığı Faili Malum’a ilişkin detaylar paylaşan Altınsay, kitabın başıyla sonunun birleştiğini söyledi.
“Ceza yoksa adalet yok’ cümlesi kitabın en vurucu cümlelerinden biri” diyen Altınsay, “Romanın sonunu okura bırakmak istedim. ‘Benden bu kadar, gücümün yettiğince her şeyi anlattım’ demeyi tercih ettim” diye konuştu.