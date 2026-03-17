https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/saba-altinsay-faili-malumun-sonunu-okura-birakmak-istedim-1104305028.html

Saba Altınsay: Faili Malum’un sonunu okura bırakmak istedim

Saba Altınsay: Faili Malum’un sonunu okura bırakmak istedim

Sputnik Türkiye

Yazar Saba Altınsay, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programının konuğu oldu. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T10:42+0300

2026-03-17T10:42+0300

2026-03-17T10:42+0300

gündem dişi

radyo sputnik

radyo

radyo

serhat sarısözen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104304831_0:21:617:368_1920x0_80_0_0_2cc6740e3ed149a209b31c220d2a135a.png

İlk romanı ‘Kritimu Girit’im Benim’, ile başladığı yazarlık hayatını ‘Benim Hiç Suçum Yok’ ile devam ettiren Yazar Saba Altınsay, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında yazarlık süreciyle ilgili detaylar paylaştı.İlk kitabında okuyucuyu mübadele yıllarına götüren Altınsay, ikinci ve üçüncü romanında da klasik tarzda yazdığı ilk romanından esinlendiğini söyledi.‘Faili Malum’u yazmadan önce çürümüş bir bedenle ilgili araştırma yaptım’Yazım öncesi uzun bir süreyi araştırmayla geçirdiğini belirterek sözlerine başlayan Altınsay, “Yazarlık yolunda emin adımlarla gitmek istiyorum. Bu sebeple yazmadan önceki uzunca bir süreyi araştırarak geçiriyorum” dedi.Altınsay, 1998 ile 2021 yılları arasına işaret eden ve bir cinayetin peşinden giden Faili Malum’u yazmadan önce dokuz gün boyunca kar altında kalan bir bedenin çürüme safhalarına ilişkin araştırma yaptığını belirtti.Merkezine Nihan karakterini alan ve 12 Eylül darbesi dönemine uzanarak adalet ile suç kavramlarının sorgulandığı Faili Malum’a ilişkin detaylar paylaşan Altınsay, kitabın başıyla sonunun birleştiğini söyledi.“Ceza yoksa adalet yok’ cümlesi kitabın en vurucu cümlelerinden biri” diyen Altınsay, “Romanın sonunu okura bırakmak istedim. ‘Benden bu kadar, gücümün yettiğince her şeyi anlattım’ demeyi tercih ettim” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, serhat sarısözen