https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/olduren-karisiklik-evindeki-asidi-su-sanarak-icti--1104309501.html

Öldüren karışıklık: Evindeki asidi su sanarak içti

Bursa'da evindeki şişede bulunan asidi su sanarak içen 54 yaşındaki Ahmet İnanç yaşamını yitirdi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T12:22+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

Bursa Orhangazi'de turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti. Hemen hastaneye kaldırılan İnanç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şişedeki asidi su sanarak içtiİddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde oturan Ahmet İnanç (54) evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti. İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

