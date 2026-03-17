Öldüren karışıklık: Evindeki asidi su sanarak içti
Bursa'da evindeki şişede bulunan asidi su sanarak içen 54 yaşındaki Ahmet İnanç yaşamını yitirdi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T12:22+0300
Bursa Orhangazi'de turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti. Hemen hastaneye kaldırılan İnanç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şişedeki asidi su sanarak içtiİddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde oturan Ahmet İnanç (54) evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti. İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde oturan Ahmet İnanç (54) evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti. İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.