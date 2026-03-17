Kenya’da sel felaketi: Can kaybı 71’e yükseldi, binlerce aile yerinden oldu

Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 71’e yükseldi. Yetkililer, 2 binden fazla ailenin evlerini terk etmek zorunda... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T19:52+0300

Kenya’da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 71’e yükseldiği bildirildi.Yerel basında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, ülkeyi 10 günden uzun süredir etkisi altına alan yağışların sellere yol açtığını açıkladı.Açıklamada, seller nedeniyle can kaybının 71’e ulaştığı ifade edildi. Ulusal Polis Servisi (NPS) tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ülke genelinde devam ettiği belirtildi. Polis, şiddetli yağışlar sonucu evlerin sular altında kaldığını ve bu nedenle 2 binden fazla ailenin yerinden edildiğini duyurdu.Kenya’da 6 Mart’ta başlayan yoğun yağışların, sel ve su taşkınlarına yol açtığı hatırlatıldı.

