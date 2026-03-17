https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/ingilterede-muzayedede-satisa-sunulacakti-calinan-16-yuzyila-tarihlenmis-iki-cini-turkiyeye-iade-1104308950.html

İngiltere'de müzayedede satışa sunulacaktı: Çalınan 16. yüzyıla tarihlenmiş iki çini Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalınan 16'ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 İznik çinisinin Türkiye'ye... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T12:48+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

kabe

sultanahmet camisi

osmanlı partisi

kültür ve turizm bakanlığı

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104309141_0:242:1287:965_1920x0_80_0_0_1af4624f31569682e3743aedd6a47b37.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde kutsal emanetler, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerim nüshaları ve seçkin eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.Çalınan eserler geri getirildiSergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, bir müjdesinin olduğunu belirterek, "Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalınmış olan, 16'ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 adet İznik çinisinin ülkemize iadesini sağlamış bulunuyoruz. Çiniler, Ankara Etnografya Müzemizde muhafaza altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.Söz konusu eserlerin İngiltere'de bir müzayede evinde satışa sunulmak üzereyken Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonunda yapılan girişimler sonucu müzayededen çekildiğini ve çinileri elinde bulunduran kişinin eserleri Türkiye'ye iade etmeyi kabul ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ayasofyada-restorasyon-calismalar-yaptim-oldu-yaklasimiyla-gunu-kurtarma-anlayisiyla-yapilmamistir-1103870611.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

