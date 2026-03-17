İngiltere’de menenjit salgını: 2 ölü, ‘eşi benzeri görülmedi’

Sputnik Türkiye

İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde yaşanan menenjit salgını iki gencin hayatını kaybetmesine ve 11 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı

2026-03-17T16:33+0300

İngiltere Kent'te hafta sonu 13 vaka tespit edilmesinin ardından, halk enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.İngiltere Sağlık ve Güvenlik Ajansı (UKHSA), cuma ve pazar günleri arasında en az 13 menenjit vakası bildirdi, 2 genç hayatını kaybetti. İngiltere basınına göre bu yakın tarih için 'eşi benzeri görülmemiş bir durum.'Üniversite öğrencilerinin bu ölümcül enfeksiyona karşı özellikle hassas olduğu uyarısı yapılırken, halkın belirtilere karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurumu (UKHSA) ve İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Kent Üniversitesi'ndeki bazı öğrenciler için antibiyotik temin ediyor.Menenjit nedir?Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması. Bakteri ve virüsler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından tetiklenebilir.Kent’teki salgına yol açan MenB (Meningitis B) bakterisi, en yaygın invaziv meningokok hastalığı türüd ve Neisseria meningitidis bakterisinden kaynaklanıyor. Bu bakteri genellikle zararsız, ancak kana veya omurilik sıvısına geçtiğinde hayatı tehdit edebilir.Menenjit belirtileri ne?MenB hızlı ilerleyebilir. Erken belirtiler genellikle fark edilmeyebilir, ancak ani yüksek ateş, boyun sertliği, şiddetli baş ağrısı ve cam bastırıldığında kaybolmayan döküntü gibi semptomlar görülebilir.Menenjit ölümcül mü?Menenjit B ölümcül olabilir. Bakteri beyin zarında iltihap ve sepsis riski oluşturur. Erken yakalanıp antibiyotikle tedavi edilen hastaların çoğu iyileşir, ancak her 10 kişiden biri hayatını kaybedebilir. Uzun dönem komplikasyonlar arasında işitme kaybı, uzuv kaybı, epilepsi ve öğrenme güçlüğü bulunur.Menenjit nasıl bulaşır?MenB, öpüşme, öksürük, hapşırık, paylaşılan içecek veya vape gibi uzun süreli yakın temasla bulaşır. Özellikle üniversite yurtları ve kalabalık sosyal ortamlar bulaş riski taşır.Menenjit nasıl tedavi edilir?Menenjit tedavisinde antibiyotik, intravenöz sıvı, oksijen ve gerekirse steroid kullanılır. Erken tedavi hayat kurtarır.MenB aşısı Türkiye’de de bebeklere rutin olarak uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/bagirsak-sagligi-icin-uyari-polip-turleri-kanser-riskini-etkileyebilir-1104242717.html

2026

