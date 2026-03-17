İngiltere’de menenjit salgını: 2 ölü, ‘eşi benzeri görülmedi’
İngiltere’de menenjit salgını: 2 ölü, ‘eşi benzeri görülmedi’
Sputnik Türkiye
İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde yaşanan menenjit salgını iki gencin hayatını kaybetmesine ve 11 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı
2026-03-17T16:33+0300
2026-03-17T16:33+0300
2026-03-17T16:33+0300
İngiltere Kent'te hafta sonu 13 vaka tespit edilmesinin ardından, halk enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.İngiltere Sağlık ve Güvenlik Ajansı (UKHSA), cuma ve pazar günleri arasında en az 13 menenjit vakası bildirdi, 2 genç hayatını kaybetti. İngiltere basınına göre bu yakın tarih için 'eşi benzeri görülmemiş bir durum.'Üniversite öğrencilerinin bu ölümcül enfeksiyona karşı özellikle hassas olduğu uyarısı yapılırken, halkın belirtilere karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurumu (UKHSA) ve İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Kent Üniversitesi'ndeki bazı öğrenciler için antibiyotik temin ediyor.Menenjit nedir?Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması. Bakteri ve virüsler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından tetiklenebilir.Kent’teki salgına yol açan MenB (Meningitis B) bakterisi, en yaygın invaziv meningokok hastalığı türüd ve Neisseria meningitidis bakterisinden kaynaklanıyor. Bu bakteri genellikle zararsız, ancak kana veya omurilik sıvısına geçtiğinde hayatı tehdit edebilir.Menenjit belirtileri ne?MenB hızlı ilerleyebilir. Erken belirtiler genellikle fark edilmeyebilir, ancak ani yüksek ateş, boyun sertliği, şiddetli baş ağrısı ve cam bastırıldığında kaybolmayan döküntü gibi semptomlar görülebilir.Menenjit ölümcül mü?Menenjit B ölümcül olabilir. Bakteri beyin zarında iltihap ve sepsis riski oluşturur. Erken yakalanıp antibiyotikle tedavi edilen hastaların çoğu iyileşir, ancak her 10 kişiden biri hayatını kaybedebilir. Uzun dönem komplikasyonlar arasında işitme kaybı, uzuv kaybı, epilepsi ve öğrenme güçlüğü bulunur.Menenjit nasıl bulaşır?MenB, öpüşme, öksürük, hapşırık, paylaşılan içecek veya vape gibi uzun süreli yakın temasla bulaşır. Özellikle üniversite yurtları ve kalabalık sosyal ortamlar bulaş riski taşır.Menenjit nasıl tedavi edilir?Menenjit tedavisinde antibiyotik, intravenöz sıvı, oksijen ve gerekirse steroid kullanılır. Erken tedavi hayat kurtarır.MenB aşısı Türkiye’de de bebeklere rutin olarak uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/bagirsak-sagligi-icin-uyari-polip-turleri-kanser-riskini-etkileyebilir-1104242717.html
i̇ngiltere
kent
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
menenjit salgını, ingiltere, menenjit nedir, menenjit bulaşıcı mı, menenjit tedavisi nasıl, menenjit ölümcül mü, menenjit hakkında bilinenler
İngiltere’de menenjit salgını: 2 ölü, ‘eşi benzeri görülmedi’
İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde yaşanan menenjit salgını iki gencin hayatını kaybetmesine ve 11 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Sağlık yetkilileri, öğrenciler ve salgına maruz kalmış kişiler için antibiyotik dağıtımı başlattı.
İngiltere Kent'te hafta sonu 13 vaka tespit edilmesinin ardından, halk enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
İngiltere Sağlık ve Güvenlik Ajansı (UKHSA), cuma ve pazar günleri arasında en az 13 menenjit vakası bildirdi, 2 genç hayatını kaybetti. İngiltere basınına göre bu yakın tarih için 'eşi benzeri görülmemiş bir durum.'
Üniversite öğrencilerinin bu ölümcül enfeksiyona karşı özellikle hassas olduğu uyarısı yapılırken, halkın belirtilere karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.
İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurumu (UKHSA) ve İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Kent Üniversitesi'ndeki bazı öğrenciler için antibiyotik temin ediyor.
Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması. Bakteri ve virüsler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından tetiklenebilir.
Kent’teki salgına yol açan MenB (Meningitis B) bakterisi, en yaygın invaziv meningokok hastalığı türüd ve Neisseria meningitidis bakterisinden kaynaklanıyor. Bu bakteri genellikle zararsız, ancak kana veya omurilik sıvısına geçtiğinde hayatı tehdit edebilir.
MenB hızlı ilerleyebilir. Erken belirtiler genellikle fark edilmeyebilir, ancak ani yüksek ateş, boyun sertliği, şiddetli baş ağrısı ve cam bastırıldığında kaybolmayan döküntü gibi semptomlar görülebilir.
Işığa karşı hassasiyet, kusma, ishal, kas ve eklem ağrısı, konvülsiyon ve aşırı uyku hali de eşlik edebilir.
Menenjit B ölümcül olabilir. Bakteri beyin zarında iltihap ve sepsis riski oluşturur. Erken yakalanıp antibiyotikle tedavi edilen hastaların çoğu iyileşir, ancak her 10 kişiden biri hayatını kaybedebilir. Uzun dönem komplikasyonlar arasında işitme kaybı, uzuv kaybı, epilepsi ve öğrenme güçlüğü bulunur.
MenB, öpüşme, öksürük, hapşırık, paylaşılan içecek veya vape gibi uzun süreli yakın temasla bulaşır. Özellikle üniversite yurtları ve kalabalık sosyal ortamlar bulaş riski taşır.
Menenjit nasıl tedavi edilir?
Menenjit tedavisinde antibiyotik, intravenöz sıvı, oksijen ve gerekirse steroid kullanılır. Erken tedavi hayat kurtarır.
MenB aşısı Türkiye’de de bebeklere rutin olarak uygulanıyor.