Hız limitlerindeki yüzde 10’luk tolerans kaldırıldı
Okan Aslan, Gün Ortası programında Ramazan Bayramı öncesi otogar yoğunluğu, bilet fiyatları ve trafikte yapılan önemli değişikliklerle ilgili konuştu. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T14:25+0300
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Ramazan Bayramı öncesi otogarlarda yaşanan yoğunluklardan bilet fiyatlarına ve trafikte yapılan önemli değişikliklere kadar pek çok başlıkla ilgili açıklamalar yaptı.Otogarlardaki doluluk oranının yüzde 90’a yaklaştığını belirten Aslan, “Ek seferler konuldu. Sefer sayısının 1200-1400’e çıkması bekleniyor ve bunlar dahi doluyor” dedi.‘Bayram öncesi trafikte değişiklikler yapıldı’Hız limitlerindeki yüzde 10’luk toleransın kaldırılmasına da değinen Aslan, “Şehir içine beş, şehir dışına 10 kilometre aşım sınırı getirildi. Radarlara da dikkat etmek gerek. Araçlarımızı sakin sakin kullanalım” ifadelerini kullandı.Bilet fiyatlarıyla ilgili de konuşan Aslan, “Bayramda kısa mesafe ücretleri 350-650 bandında. Orta mesafe 700-1400 lira arasında. Uzun mesafe ise 1700-3 bin TL arasında seyrediyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu hatları en pahalı noktalar. Ancak insanlar bayram tatilini bir şekilde uzakta olan sevdiklerinin yanında olmak istiyorlar ama fiyatlar da ortada. Dört kişilik bir ailenin yolculuğa çıktığını düşünsenize. Bir de işin trafik kazaları boyutu var. Özellikle bayramlarda kazalar çok artıyor” dedi.Aslan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kırmızı bültenle aranan isimler hakkındaki açıklamalarına ilişkin de bilgiler verdi. Aslan, “Akın Gürlek, yılın ilk üç ayında kırmızı bülten kapsamında yürütülen süreçte 76 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bu kişiler farklı ülkelerde yakalanıp Türkiye’ye iade edildiler. En çok iade edilen ülkelerin başında 35 kişi ile Gürcistan geliyor. Almanya’dan 19, Karadağ’dan beş, Irak ve Yunanistan’dan ikişer kişinin iade edildiği bilgisi var” diye konuştu.Öte yandan Aslan’ın bugünkü stüdyo konuğu Ceren Sagu oldu.
Okan Aslan
