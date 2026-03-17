GÖKBEY helikopteri sertifikasını aldı: Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi
17.03.2026, Sputnik Türkiye
19:11 17.03.2026 (güncellendi: 19:53 17.03.2026)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başlangıçta sivil kullanım amacıyla geliştirilen GÖKBEY’in, 23 Mart 2016’da yapılan başvuruyla başlayan 10 yıllık yoğun sürecin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen 'Tip Sertifikası'nı aldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GÖKBEY Helikopteri’nin uçuşa elverişlilik sertifikasını düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’e teslim etti.
Görgün, tip onayı alan GÖKBEY için şu ana kadar 75 adetlik sipariş alındığını açıkladı. İlk helikopterin Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini belirten Görgün, yıl sonuna doğru ikinci, 2027 yılı ortalarında ise üçüncü helikopterin teslim edileceğini ifade etti.
Teslimatların altı ayda bir planlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.