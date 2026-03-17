Futbolda şehir takımlarının başarısızlığı
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu futbolda şehir takımlarının başarısızlığı oldu. Özgan, futbolun siyasi...
Güçlü Özgan
12:02 17.03.2026
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu futbolda şehir takımlarının başarısızlığı oldu. Özgan, futbolun siyasi mücadelenin ve ekonomik çıkarların arenasına dönüştüğünü söyledi.
Türkiye'de şehir takımlarının başarısızlığı veya istikrarsızlığı, genellikle kısıtlı finansal kaynaklar, yönetimsel zafiyetler, altyapı eksiklikleri ve tesisleşme sorunlarına dayanıyor. Şehir takımları ikinci üçüncü ve bölgesel amatör liglere düşerken, belediye takımları öne çıkıyor. Yeri ve Zamanı programında futbolda şehir takımlarının başarısızlığını ele alan gazeteci Güçlü Özgan, konuyu siyaset ve futbol ilişkisi ışığında değerlendirdi.
Futbolun siyasi mücadelenin ve ekonomik çıkarların arenasına dönüşmüş durumda olduğunun altını çizen Özgan, şöyle konuştu:
“Adana Demirspor ikinci lige düştü, Hatayspor ikinci lige düştü, Yeni Malatyaspor üçüncü lige düştü, Giresunspor bölgesel amatör lige düşmek üzere, Malatyaspor süper amatör lige düşmüş durumda. Bu takımlar taraftarlarıyla var olan takımlar. Futbolun sadece futbol olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Şehir takımlarının başarısızlığını görünce belediye takımlarının da yıldızının nasıl parladığına tanıklık ediyoruz. Şehir takımlarının başarısızlığına ya da istikrarsızlığına bakınca ağırlıklı olarak kısıtlı finansman kaynakları ve yönetimsel zafiyetleri görebiliriz. Alt yapı eksiklikleri bu kulüpleri başarısızlığa itiyor. Peki ya siyaset futbolun üzerinde ne kadar etkili? Siyaset, sporun kitleleri etkileme gücünün nasıl olduğunu da gördü. Hegemonik bir yapı ortaya çıkarmak ve topluma siyasi mesajlar vermek açısından da çok güçlü bir araç haline geldi. Futbol, siyasi mücadelenin ve ekonomik çıkarların arenasına dönüşmüş durumda. Futbolun kitleleri etkileme gücünden yararlanmaktan da çekinmiyorlar. Başarılar sahipleniliyor, başarısızlık olunca başka durumlar söz konusu oluyor. Milliyetçi duyguların yoğun olarak dışa vurulduğu bir ortam. Bu takımların siyaset tarafından yalnız bırakılmalarının da nedenleri var. Mesela belediye takımlarının yıldızlarının parlıyor olması da bir tesadüf olamaz. Bütçe avantajı olduğu ortada. Yerel yönetim bütçesinden kaynak alabiliyorlar. Böylece diğer takımlarla haksız rekabet ortaya çıkabiliyor. Siyasi prestij için özellikle belediye kulüplerinin kullanıldığını görüyoruz.”
