‘Enerji ve petrol krizinin sonu Üçüncü Dünya Savaşı’na kadar gider’

“28 Şubat’ta Trump yönetiminin amacı belli değildi. ABD ve İsrail İran’a rejmi değiştirmek için mi, İsrail’in güvenliği için mi, İran’daki petrole çökmek için mi yoksa Çin’in yaşamsal enerji kaynaklarını sekteye uğramak için mi girdi bilinmiyor. Bu durum petrol ya da doğalgaz krizinden öteye doğru gitti. 28 Şubat’tan bu yana Hürmüz Boğazı’nın içinde ve dışında bekleyen petrol tankerleri var. Petrokimya ve kuru yük gemileri de beklemede. Aslında fiili olarak Hürmüz’ün kapatılması söz konusu değil ara ara gemiler geçiyor. Operasyon başladığından beri de Çin yaklaşık 16 milyon varil petrol çıkardı. İran tankerleri vuracağını söylüyor ancak şu ana kadar 22 tane gemi ve tankere bir operasyon yapılmış. Bunların sadece dört tanesine insansız hava taşıtlarıyla saldırıldığı kayda geçmiş. Diğerlerine daha çok elektronik karartma ve uyarılar yapılmış. Bu olay risk primini artırdı. 28 Şubat’ın başında Londra’daki Lloyd’s of London ve sigorta kulüpleri önce savaş risk primini yavaşça yükselttiler. Tanker başına birkaç milyon dolara ulaşan sigorta primleri ortaya çıktı. Şu anda da savaş riskini tümüyle sigorta dışı bıraktılar. Bu çok önemli bir risk. Bir armatör, 200 milyon dolar değerindeki tankeri içindeki yükle birlikte 350-400 milyon dolarlık değerle taşıyor. Bu değeri de şansa taşımıyor. Normalde orada 20,5-21 milyon varil akıyorken şu an 3-4 milyon akıyor. Ancak orada sülfür, sülfürik asit, alüminyum gibi petrolün yan ürünleri de etkileniyor. Bunlar tüm dünyanın üretim sektörlerinin tedarik maddesi. Şu anda tedarik etkilenmeye başladı. Rafineriler de yüzde 30-40 kapasiteli çalışmaz. Petrol tedarikinde yüzde 55-60’ın altına düşülürse o rafineri kapanmak zorunda kalır. Bunu ayağa kaldırmak da kolay olmaz. Bugün bir ateşkes olsa herhangi bir petrol üretim tesisinin tekrar eski rejimine dönmesi en az 2,5-3 haftayı bulur. Ben şu tabloda 150 dolar olasılığını uzak görmüyorum. Buna çıkıp inmek farklı. Vadeli işlemler piyasalarında manipülatif hareketlerde de bulunuluyor. Uzun vadeli seviyelerde sürmesi durumunda hem enflasyonist hem de durgunluktan dolayı ciddi bir stagflasyon riski yaşanır.”