Çin’den Ortadoğu hamlesi: İran, Lübnan, Ürdün ve Irak’a acil yardım kararı
Çin’den Ortadoğu hamlesi: İran, Lübnan, Ürdün ve Irak’a acil yardım kararı
Çin, ABD ve İsrail saldırılarıyla sarsılan İran ve Lübnan ile çatışmalardan etkilenen Ürdün ve Irak'a acil insani yardım göndereceğini açıkladı. Pekin... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T16:20+0300
2026-03-17T16:20+0300
Çin hükümeti, Ortadoğu’da tırmanan çatışmaların ardından İran, Lübnan, Ürdün ve Irak’a acil insani yardım gönderileceğini duyurdu.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yardımın bölgedeki insani tahribatı hafifletmeyi amaçladığını söyledi.'İnsani felaket derinleşiyor'Sözcü Lin, süregelen çatışmaların özellikle Iran ve çevre ülkelerde yaşayan siviller için “dayanılmaz insani sonuçlar” doğurduğunu ifade etti.Çin’in, bölge halklarının yaşadığı acıları yakından takip ettiğini vurgulayan Lin, Pekin’in bu süreçte “insanların yanında olduğunu” belirtti.Ateşkes ve diplomasi çağrısıÇin yönetimi, yalnızca insani yardım sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda ateşkesin sağlanması ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.Pekin, krizin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.ABD-İsrail saldırıları ve bölgesel tırmanışBölgedeki kriz, United States ve Israel’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılarla yeni bir boyuta taşındı.Bu süreçte, Iran yönetimi, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Qatar, United Arab Emirates ve Bahrain gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.Ağır bilanço: Binlerce ölü ve yaralıİranlı yetkililere göre, saldırılarda İran lideri Ali Khamenei dahil çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti.Açıklanan verilere göre, can kaybı 1348’i aşarken, yaralı sayısı 17 bini geçti. Bölgedeki insani durumun hızla kötüleştiği bildiriliyor.
pekin
lübnan
i̇ran
çin
pekin, lübnan, i̇ran, abd, ortadoğu, çin
pekin, lübnan, i̇ran, abd, ortadoğu, çin

Çin’den Ortadoğu hamlesi: İran, Lübnan, Ürdün ve Irak’a acil yardım kararı

© Fotoğraf : Twitter
Çin, ABD ve İsrail saldırılarıyla sarsılan İran ve Lübnan ile çatışmalardan etkilenen Ürdün ve Irak’a acil insani yardım göndereceğini açıkladı. Pekin yönetimi, bölgedeki insani krizin derinleştiğini vurgulayarak ateşkes çağrısı yaptı ve istikrarın yeniden sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini duyurdu.
Çin hükümeti, Ortadoğu’da tırmanan çatışmaların ardından İran, Lübnan, Ürdün ve Irak’a acil insani yardım gönderileceğini duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yardımın bölgedeki insani tahribatı hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

'İnsani felaket derinleşiyor'

Sözcü Lin, süregelen çatışmaların özellikle Iran ve çevre ülkelerde yaşayan siviller için “dayanılmaz insani sonuçlar” doğurduğunu ifade etti.
Çin’in, bölge halklarının yaşadığı acıları yakından takip ettiğini vurgulayan Lin, Pekin’in bu süreçte “insanların yanında olduğunu” belirtti.

Ateşkes ve diplomasi çağrısı

Çin yönetimi, yalnızca insani yardım sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda ateşkesin sağlanması ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.
Pekin, krizin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD-İsrail saldırıları ve bölgesel tırmanış

Bölgedeki kriz, United States ve Israel’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılarla yeni bir boyuta taşındı.
Bu süreçte, Iran yönetimi, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Qatar, United Arab Emirates ve Bahrain gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Ağır bilanço: Binlerce ölü ve yaralı

İranlı yetkililere göre, saldırılarda İran lideri Ali Khamenei dahil çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti.
Açıklanan verilere göre, can kaybı 1348’i aşarken, yaralı sayısı 17 bini geçti. Bölgedeki insani durumun hızla kötüleştiği bildiriliyor.
