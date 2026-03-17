Ceyhun Bozkurt: Bu coğrafya birleşmezse hedef yine biziz

Mücadele, zihni mücadele. Adamların planları, bakın 100 sene öncesinden Litani Nehri üzerine çalışmışlar. 100 sene öncesinden Sevr planı üzerine çalışmışlar. Türk tarihini bizden daha iyi biliyorlar. Düşman bizim kudretimizi bizden daha iyi biliyor. Bizi çok iyi çalışmışlar. Bizim coğrafyamızı, Türkiye'ye başta olmak üzere bu coğrafyadaki ülkeleri çok iyi çalışmışlar. Bizi de tembelleştirmeye çalışmışlar. Aman siz şey yapmayın, üretmeyin, siz çalışmayın. Bilim batıdadır, ilim batıdadır, teknoloji batıdadır, üretim batıdadır, siz bizden alın. Ama tarihe baktığımızda hakikaten her dönem bir mücadele yürütmüşüz, yine yürütüyoruz. Yürütmeye devam edeceğiz.Sevr'i getirdiler önümüze koydular. Yarın öbür gün İstanbul'un fethini önümüze koyacaklar. Eğer oradan geri adım atarsak Malazgirt zaferimizi önümüze koyacaklar. Yani adım adım işte Kıbrıs'ta bu yüzden direniyoruz. Oradan taviz verdin Anadolu coğrafyası. Oradan taviz verdin Sevr.Oradan taviz verdin İstanbul'un fethi. Oradan taviz verdin Malazgirt. Oradan taviz verdin Asya'da bile seni barındırmayacaklar. Çünkü sen Türk olarak, sen bunların oyunlarını bozmaya yönelik kudreti olan milletlerden bir tanesisin. Sayın Bahçeli işte burada çözüm önerilerini koyuyor. Türkiye ile İran aynı ufka bakmaktadır. Kime karşı söylüyor? Bir düşmana söylerken iki İran ve Türkiye içinde iki ülkenin karşı karşıya gelmesini Mossad adına, CIA adına isteyenlere karşı söylüyor. Lawrance tohumlarına karşı söylüyor. Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Pakistan, Rusya, Çin, Türk dünyası odaklı hatta Mısır. Ne olursa olsun orada bir devlet var ve Mısır da köklü bir devlet. Mısır oturup bir ortak düşünce sistematiği, ortak mücadele perspektifi oluşturması lazım. Çünkü bu canavar sürekli saldırı halinde. Neyi istiyor? Seni istiyor. Neyi istiyor? Zenginliğini istiyor. Neyi istiyor? Canını istiyor. Toprağını istiyor. Vatanını istiyor. Devletini istiyor. Bu canavar durdurulmazsa saldırmaya devam edecek. Her yerde saldıracak. Bu coğrafyanın birleşmesi lazım. Bu coğrafya ortak hareket etmesi lazım. O bir duvar örmesi lazım. Zenginliklerimiz de bizimdir. En başta canımız da bizimdir. İnaşlarımız da bizimdir. İslam olsun, Hristiyan olsun, Ortodoks olsun, Sünni olsun, Şii olsun, Alevi olsun. Ne olursa olsun bu inaşlar da bizimdir. Hep sahiple çıkarız. Ve aynı zamanda ülkeler arası ilişkilerimiz, bölgedeki kardeşliğimiz, dostluğumuz da bizimdir. Emperyalizme karşı mücadele de hep beraber. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor bu.