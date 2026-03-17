ABD'nin açıklamasının ardından İtalya Başbakanı Meloni’den Hürmüz Boğazı kararı: 'İtalya savaşa girmeyecek'
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderilmeyeceğini açıklayarak, böyle bir adımın ülkeyi doğrudan çatışmaya sürükleyeceğini... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T14:37+0300
ABD'nin açıklamasının ardından İtalya Başbakanı Meloni’den Hürmüz Boğazı kararı: 'İtalya savaşa girmeyecek'
14:37 17.03.2026 (güncellendi: 14:38 17.03.2026)
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderilmeyeceğini açıklayarak, böyle bir adımın ülkeyi doğrudan çatışmaya sürükleyeceğini söyledi. Körfez’de artan gerilim sürerken Roma yönetimi diplomasi vurgusu yaptı, askeri varlığın ise sınırlı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyeceğini açıkladı. İtalyan televizyon kanalı Rete4’e konuşan Meloni, bu tür bir adımın İtalya’yı doğrudan savaşın tarafı haline getireceğini belirterek, bunun “aşılamayacak bir sınır” olduğunu vurguladı.
Meloni, “İtalya savaşa girmeyecek” diyerek hükümetin pozisyonunu net şekilde ortaya koydu.
Körfez’de gerilim artıyor
Açıklamalar, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde tırmanan gerilim ortamında geldi. Son günlerde Lübnan’ın güneyi, Erbil ve Kuveyt’teki askeri hedeflere yönelik saldırı haberleri, bölgedeki risk seviyesinin yükseldiğine işaret etti.
İtalya’nın liderlik ettiği United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da konuşlu birliklerin de saldırılardan etkilendiği bildirildi.
İtalyan askerleri bölgede kalacak
Meloni, bölgede görev yapan İtalyan asker sayısının azaltıldığını ancak tamamen çekilme planı olmadığını açıkladı. Bu birliklerin uluslararası terörle mücadele kapsamında kritik görevler üstlendiğini ifade etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin uluslararası taahhütleri doğrultusunda sınırlı askeri varlığını sürdüreceğini belirtmişti.
AB çizgisiyle uyumlu politika
Meloni’nin açıklamalarının, Avrupa Birliği’nin çatışmadan kaçınma ve diplomasiye öncelik verme yönündeki genel politikasıyla uyumlu olduğu değerlendiriliyor.
Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de hükümetin bu yaklaşımını destekleyen isimler arasında yer aldı.
'Hürmüz’e müdahale çatışmayı büyütür'
Meloni, Hürmüz Boğazı’na askeri müdahalenin bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulundu. İtalya Yüksek Savunma Konseyi’nin de ülkenin çatışmaya dahil olmaması yönünde görüş bildirdiği hatırlatıldı.
Roma yönetimi, krizin çözümünde askeri seçeneklerin değil, diplomatik müzakerelerin öncelikli olması gerektiğini vurguluyor.