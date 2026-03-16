Uzmanı anlattı: İran'ın Harg Adası neden bu kadar önemli; ABD vurursa sonuçları ne olur?

Başından beri zaten bu savaşın belli stratejik yerlerinde saldırılar düzenlemeyi planlamıştık. Geçtiğimiz yılda 12 gün savaşta da Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir saldırı düzenlerse İran'a yönelik, bunun ilk başta petrol yatakları ve ekonomik altyapısı ve askeri yapısı hedef olacak. Şu ana kadar Trump'un yaptığı saldırılar, İsrail ile Amerika'nın birlikte yaptığı saldırılarda daha çok aslında İran'ın altyapısı ve aynı zamanda da askeri yapısını hedef almış durumda. Ancak bu İran için önemli bir nokta ve hatta dünya için önemli bir nokta. Biliyorsunuz İran Hürmüz Boğazı'nı kapattıktan sonraki süreçte bu petrol fiyatlarının artması ve aynı zamanda da aslında enerji krizine de yol açabilecek bir döneme girilmesi anlamına gelmektedir. Hatta bunun biraz daha ötesine gittiğimizde Trump'a ciddi anlamda da tepki var, yani müttefiklerinin tepki var. İran'ın artık Harg Adası'nı hedef almayı planlıyor. Neden önemli sizden önce sormuştunuz. Çünkü Harg Adası dediğimiz böyle sıradan bir yer değil. İran kıyılarından yaklaşık 25 kilometrelik bir uzaklıkta küçük bir kayalık olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun sadece şey olarak bakmamak lazım, adanın konumu ne kadar uzaklıkta olması, basra köprüsüne yakın olmasından ziyade aslında İran'ın petrol ihracatında adeta can damarı. Çünkü İran petrolünün %90'ı buradan geçiyor. Yani İran petrolünün %90'ını özellikle boru hatlarıyla adadaki bir terminale taşınıyor ve oradan ihrac ediliyor. Bu nedenle aslında hedefine koymuş durumda ama bence bu Harg Adası eğer ki hedef alınırsa Amerika tarafından, o zaman aslında biz savaşın ne kadar derinleşeceğini görmüş olacağız. Şu anda savaş sadece karşılıklı bir sinirleme doğrultusunda gidiyor. Çünkü İran'ın da Harg Adası'na bir saldırı yapılırsa buna karşılık farklı hedefler de vurabilir. Nedir o hedefler peki? Onda altını çizmekte fayda var. Bir kere şunun altını çizeyim. Özellikle ABD'li firmaların, şirketlerin Orta Doğu'da yatırım yaptığı bölgeler. Onun dışında hatta biraz daha şey yaparsak petrol ve altyapılarla ilgili Amerikan şirketlerinin yaptığı yatırımlar, yatırım yaptığı bölgeler. Hepsi hedefli olacak eğer ki daha da Harg Adası onun için can damarıdır. Yani İran burayı kaybettikten sonra zaten petrolünü kaybetmiş olacak. Ve Amerika'da uzun bir süredir bunu ifade ediyor. Trump'ın şu andaki temel stratejisi bu bölgeyi, bu adayı işgal edip kendisi petrolünü yapabilirse tabii ihraç etmesi. Yani oradaki İran petrolüne de el koymayı planladığını söyleyebiliriz. Bu mümkün mü? Bence şöyle yani hava, şimdi iki şey var bunda hava ve kara hareketi. Ben hava hareketiyle yapabilir diye düşünüyorum ama kara hareketiyle biraz zor. Çünkü Basra köyüne girmesi gerekiyor. İran'da buraya muhtemelen ciddi bir güç kaydıracak askeri anlamda baktığımızda. Ama hava hareketini yapabilir diye düşünüyorum.