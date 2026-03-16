Papa 14. Leo ve Filistin Devlet Başkanı Ortadoğu’daki krizi görüştü
Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki çatışmalar ve Filistin halkının durumunu ele aldı. Vatikan, barışın... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
18:11 16.03.2026
Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki çatışmalar ve Filistin halkının durumunu ele aldı. Vatikan, barışın siyasi diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka saygı yoluyla sağlanması gerektiğini vurguladı.
Vatikan Basın Ofisi, Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sabah saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamada, görüşmede Orta Doğu’daki çatışmalarda yaşanan “endişe verici gelişmeler” ile Filistin halkının yaşam koşullarının ele alındığı belirtildi.
Vatikan ayrıca barışın siyasi diyalog ve diplomasi yoluyla sağlanması gerektiğini vurgulayarak uluslararası hukuka tam saygının önemine dikkat çekti.
Öte yandan Mahmud Abbas, 6 Kasım 2025’te Papa 14. Leo’yu Vatikan’da ziyaret etmişti. Bu görüşmede Gazze’deki sivillere acil yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm temelinde çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Vatikan ile Filistin Devleti arasında 26 Haziran 2015’te imzalanan kapsamlı anlaşmanın yıl dönümü de söz konusu görüşmede gündeme gelmişti.
