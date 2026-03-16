‘MAGA’cılar bölünmüş durumda, Trump hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı’

“Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler Çin’i kısa vadede etkilemeyecek. Putin de Rus şirketlerine ‘Dostlarımızın enerji sıkıntısı yaşamasına izin vermeyelim’ dedi. Yani arzı artırabilir ve Orta Asya üzerinden gönderilen miktar çoğalabilir. Çin de sıkıntı yaşayacaksa belki daha aktif olarak rol alabilir. Çünkü günün sonunda olan biten her şey Çin’e yapılan bir hamle. ABD’nin temel amacı vananın başında oturmak ve ticaret rotalarını kontrol etmek. Çin’in en büyük korkusu Tayvan üzerinde ABD, Japonya, Güney Kore donanmasıyla yaşayacağı bir çatışma değil. Orayı bloke edip abluka uygulayabilir ve biz o bölgede çatışma dahi izlemeden Tayvan bu meseleyi çözmüş olur. Ancak Çin’in korkusu buradan çıkacak krizle birlikte ABD’nin Malakka Boğazı’nı kapatması. Hürmüz’ü de böyle düşünebiliriz. Hürmüz ABD’nin kontrolüne geçse bile ilerde ne olacak? Çin’in uzun vadeli bir bakış açısıyla bu noktaya yaklaşması gerek. Muhtemelen böyle yaklaşıyorlar. Kriz Çin için de derinleşirse devreye girmeleri sürpriz olmaz. Çin’de iki toplantı yapılıyor ve bu Çin için çok önemli. Yılda bir kez düzenlenir. Çin Komünist Partisi beş yılda yedi kez toplanıyor ve dördüncü toplantısını yaptı. Bu toplantıda beş yıllık kalkınma planı ele alındı. Bu toplantının sonunda Çin Dışişleri ya da Çin Başbakanı soruları yanıtlar. O toplantıda üstü kapalı şekilde ‘Amerikalıların G2 teklifi var, ne düşünüyorsunuz?’ diye soruldu. Trump, ‘G2 başlıyor, biz dünyadaki meselelere ilişkin ABD ve Çin olarak karar alacağız’ demişti. Çin’de bu sorunun kendi önemi kadar sorulduğu zaman da önemli. Wang Yi, ‘Dünyanın üzerinde 190’dan fazla ülke var. Tarihi iki devlet değil bütün halklar birlikte yazmalı’ diyerek Trump’ın önerisi elinin tersiyle itti. Çinlilerin bunu reddetmesi önemli. Busan’da yapılacak toplantıda konuşulacak başlıklardan biri de bu gündem olabilir. Trump Birleşmiş Milletler’i devre dışı bırakmaya çalışıyor ve Çin ile farklı bir model deniyor. Ancak Çinliler gelecekte nasıl bir dünya kurulacağını Amerika’nın tekliflerine göre değerlendirmek istemiyor. Wang Yi, İran ile ilgili de ‘Orman kanunlarına dönmemeliyiz’ dedi. Bunlar Washington’a önemli mesajlardı.”