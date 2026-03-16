İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Hangi araç içi multimedyalar yasak olacak?
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Hangi araç içi multimedyalar yasak olacak?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda kullanılan multimedya sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, araç hareket halindeyken sürücünün... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T22:10+0300
2026-03-16T22:10+0300
2026-03-16T22:10+0300
türkiye
Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla APP plakaların yasaklandığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, multimedya ekranlarına yönelik uygulamanın ise geçici olarak ertelendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın trafik güvenliğini öncelediğini vurgulayan Bakan Çiftçi, ''Bizim hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşlarımızın huzurunu tahkim etmektir'' dedi.'Düzenlemenin çerçevesi çok net'Bakan Çiftçi, trafikte herkesin gününün önemli bir kısmını geçirdiğine dikkat çekerek, CNN Türk'e şu açıklamalarda bulundu:
türki̇ye
türkiye, mustafa çiftçi, ekran, ekran görüntüsü, led ekran, içeri katlanır ekran, esnek ekran, araba, yerli araba, klasik araba, spor araba, multimedya
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Hangi araç içi multimedyalar yasak olacak?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda kullanılan multimedya sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, araç hareket halindeyken sürücünün görüşünü engelleyen ekranlara izin verilmeyeceğini, sürüş sırasında ise herhangi bir video oynatıcı kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla APP plakaların yasaklandığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, multimedya ekranlarına yönelik uygulamanın ise geçici olarak ertelendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’nın trafik güvenliğini öncelediğini vurgulayan Bakan Çiftçi, ''Bizim hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşlarımızın huzurunu tahkim etmektir'' dedi.
'Düzenlemenin çerçevesi çok net'
Bakan Çiftçi, trafikte herkesin gününün önemli bir kısmını geçirdiğine dikkat çekerek, CNN Türk'e şu açıklamalarda bulundu:
Düzenlemenin çerçevesi çok nettir: Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında her hangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır. Yeni nesil otomobillerde böyle bir sorun söz konusu değil. Yeni nesil araçlar buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Sonradan araçlara monte edilen multimedya ekranlarla ilgilide kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil. Konunun taraflarının da görüşlerini de alarak trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde, trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak bir şekilde uygulanabilecek gerekli yönetmelik çıkarılıncaya kadar düzenlemenin uygulanmasını da erteledik. 27 Şubattan bu yana uygulanan cezaları da iptal ettik. Öte yandan şunun da altını çizmek isterim: araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimlerle yüksek sesle müzik dinleyerek kamunun huzurunu bozanlara ilişkin tedbirlerin uygulanmasına kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bizim için önemli olan hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de vatandaşlarımızın günlük hayatında huzur ve sükûnun korunmasıdır.