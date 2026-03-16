Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın 'Yunanistan' yanıtı anma töreninde ilk kez anlatıldı
Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın 2002 yılında katıldığı bir toplantıda Yunan bir akademisyene verdiği yanıt gündem oldu. O anları Prof. Dr. Sezai Enis Tulça... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
"Yunanistan yerine 'eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' dedi"
Prof. Dr. Sezai Enis Tulça, Ortaylı'yla Makedonya Bilimler Akademisi'nin davetlisi olarak 2002 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gittiklerini anlattı. Tulça, panelde Yunanlı bir akademisyenin olduğunu, Kuzey Makedonya'nın da bu ülkeyle isim sorunu bulunduğunu belirterek, "Yunanlılar direkt Makedonya demiyordu. Yunanlı da Üsküp'te tebliğ sunuyor. Orada olmasına rağmen, habire 'Yugoslav Makedon Cumhuriyeti' vesaire diyordu. Hoca da burada oturuyordu. 'Bak şimdi, ben burada ne yapacağım?' dedi. Hocanın tebliğ sırası geldi. Konuşmasında Yunanistan yerine 'eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' dedi, Yunanistan demedi. Dolayısıyla o da sözünü esirgemediği başka bir noktaydı." ifadelerini kullandı.