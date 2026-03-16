Bige Güven Kızılay: Yazar olmak çocukluk hayalimdi

Yazar Bige Güven Kızılay, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

“Kehribar Zamanında Aşk” ile başladığı yazarlık hayatını “Kırk Yama” ile devam ettiren ve 10 yılda 10 kitap yazan Yazar Bige Güven Kızılay, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.Yazar olmanın en büyük hayali olduğunu belirten Kızılay, “Hayatım hayallerimi gerçekleştirmeye çalışmakla geçti” dedi. Kızılay, son kitabı “Saklı Zaman Bahçeleri” ile ilgili de detaylar paylaştı.‘Yazmak benim için terapi gibi’Yazarlığa çok küçük yaşlardan bu yana meraklı olduğunu belirten Kızılay, “Okuma yazma bilmediğim yıllarda dahi annemle kütüphaneye gittiğimizde ‘Bu raflarda benim de kitaplarım dizili olacak’ derdim. Yazmak benim için terapi gibi” dedi. Yazılarında Sümerbank’ta çalıştığı yılların etkisi olduğunu ifade eden Kızılay, “Sümerbak’ta çalışmış olmamın romanlarımda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu ülke felaketlerin gerçekleştiği bir yer olsa da bu topraklar ütopyaların gerçekleştiği topraklar. Bunların biri köy enstitüleri diğerleri de Sümerbank. Bunların içinde beslendiğim için farklı bakış açıları kazandığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.‘Saklı Zaman Bahçeleri’ni hayatı sorguladığım bir dönemde yazdım’Son romanı ile ilgili detaylar paylaşan Kızılay, şunları söyledi:“Romanlarım duyguyla başlıyor. O dönem yüreğimi yoran, kafama takılan ne varsa onu yazmak istiyorum. Saklı Zaman Bahçeleri de bu şekilde yazıldı. Bu kitabı; hayatı sorguladığım bir dönemde, ‘Daha derin bir anlam olmalı’ dediğim bir dönemde yazdım. Kitapta yer alan üç ayrı hikayede de bunlar var. Yazılarımda duygu hep ön planda. Saklı Zaman Bahçeleri’nde bir hikayemiz İskenderi’ye geçiyor ve kütüphanenin yakıldığı gün başlıyor. İkinci kısımda Osmanlı döneminden bir çınar ağacı bekçisinin günlerini anlattım. Üçüncü kısımda ise pandemi günlerinde iki zıt karakterin yaşadığı aşk hikayesi yer alıyor.”

