https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/bagirsakta-bakterileri-yakalayip-yok-eden-savunma-proteini-bulundu-1104285554.html
Bağırsakta bakterileri yakalayıp yok eden savunma proteini bulundu
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmada bağırsakta bakterileri yakalayıp yok edebilen 'intelectin-2' adlı bir protein keşfedildi. Bilim insanlarına göre bu protein bağırsak...
2026-03-16T13:33+0300
sağlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094697929_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_a3db70060aa5bf255ac3018c624ab25d.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/bagirsak-sagligi-icin-uyari-polip-turleri-kanser-riskini-etkileyebilir-1104242717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094697929_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_d569ac60a2a234694ee2b3d586c4dfaa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Yeni bir araştırmada bağırsakta bakterileri yakalayıp yok edebilen 'intelectin-2' adlı bir protein keşfedildi. Bilim insanlarına göre bu protein bağırsak savunmasını güçlendirebilir ve antibiyotik direncine karşı yeni tedavilere yol açabilir.
ABD’de MIT araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, bağırsakların mikroplara karşı savunmasında önemli rol oynayan bir proteini ortaya çıkardı.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmada 'intelectin-2' adlı proteinin bakterileri yakalayarak büyümelerini yavaşlattığı ve zamanla parçalanmalarına yol açabildiği belirlendi.
Araştırmacılara göre bu protein aynı zamanda bağırsak yüzeyini koruyan mukus tabakasını güçlendirerek mikroplara karşı ikinci bir savunma hattı oluşturuyor.
Çalışmanın sonuçlarının Nature Communications dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
Bağırsak bariyerini güçlendiren protein
Araştırmada intelectin-2 proteininin, bağırsak mukusunun temel bileşenleri olan bazı şeker moleküllerine bağlanarak mukus tabakasını daha sağlam hale getirdiği belirlendi.
Bu bağlanma sayesinde mukus yapısı daha güçlü hale geliyor ve bağırsak yüzeyi bakterilerin doğrudan temasına karşı daha iyi korunuyor.
Araştırmanın kıdemli yazarı Laura Kiessling, proteinin iki farklı savunma mekanizmasıyla çalıştığını belirterek şöyle dedi: “Intelectin-2 hem mukus bariyerini güçlendiriyor hem de bariyer aşılırsa bakterileri doğrudan etkisiz hale getirebiliyor.”
Bakterileri yakalayıp büyümelerini durduruyor
Araştırmacılar ayrıca proteinin bazı bakterilerin yüzeyindeki şeker moleküllerine bağlanarak mikropları adeta tuzağa düşürdüğünü tespit etti.
Bu durumda bakterilerin çoğalmasının yavaşladığı ve zamanla parçalanarak öldüğü gözlemlendi.
Bilim insanlarına göre bu mekanizma bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilen bazı patojen bakterilere karşı da etkili olabilir.
Yeni tedaviler için umut olabilir
Araştırmacılar, intelectin-2 proteininin gelecekte yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılabileceğini belirtiyor.
Protein özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlarda bağırsak bariyerini güçlendirmek için değerlendirilebilir.
Bilim insanlarına göre bu mekanizma ayrıca antibiyotiklere dirençli bakterilerle mücadelede yeni bir yaklaşım sunabilir.
Araştırmacılar, insan vücudunun doğal savunma sistemini kullanan bu tür yöntemlerin gelecekte enfeksiyon tedavilerinde önemli rol oynayabileceğini ifade etti.