Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'nın Tirol eyaletinde yaşayan bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası ile ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren yazılı not bırakıldı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
Avusturya'nın Tirol eyaletinde yaşayan bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası ile ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren yazılı not bırakıldı.
Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında ikamet eden Türk aile, AA’nın haberine göre 12 Mart sabahı 'ırkçı ve Müslüman karşıtı bir saldırının' hedefi oldu.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ailenin evinin önüne domuz kafası ve kapı kenarına ramazan ayı ile aileye yönelik hakaret içeren bir yazı bıraktı.
Aile, saldırının failinin bulunması için şikayette bulundu.

‘Eşim çığlık attı’

Saldırının hedefi olan aileden A.S. eşinin sahur sonrası işe gitmek üzere kapıyı açtığını ve domuz kafasını görür görmez çığlık attığını aktardı.
Olaydan sonra ailecek tedirgin olduklarını ve özellikle çocukların korkmaya başladığını anlatan A.S, "Artık çocuklar da korkmaya başladı. Dış kapının lambası yandığında çocuklar doğrudan oraya bakıyor ve çok tedirgin oluyorlar" dedi.
A.S, işe giderken çocuklarını yalnız bırakmaktan da korktuğunu dile getirerek, "Artık canımızdan şüphe etmeye başladık" diye konuştu.
Polisin konuyla yeterince ilgilenmediğini düşünen A.S, güvenlik için kamera takılmasını istediklerini, ancak polisin bunun yasak olduğunu bildirdiğini ifade etti.
