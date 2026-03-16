https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/almanya-abd-ve-israilin-hedeflerinin-ne-oldugunu-ogrendigimizde-buna-gore-bir-guvenlik-1104284354.html
Almanya: ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bir güvenlik tasarlayabiliriz
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünkü basın açıklamalarında İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki hedeflerini net bir şekilde açıklamaları gerektiğini... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇srail
nato
almanya
abd
johann wadephul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103484235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69397c5b6fa6607f9c739091c19094c0.jpg
Lübnan’daki durum "dramatik" olarak değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın Orta Doğu'daki savaşla ilgili konumuna ilişkin bugün basına açıklamalarda bulundu. Wadephul'un açıklamalarından önemli başlıklar şöyle yer aldı:"İsrail ve ABD hedeflerine ulaştıklarında bunu açıkça belirtmeli""Hürmüz Boğazı’nda NATO için bir rol görmüyorum.""ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bölgesel bir güvenlik mimarisi tasarlayabiliriz.""Almanya, Lübnan’a 188 milyon euroluk yardım paketi sağlayacak"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/avustralya-almanya-ve-japonya-hurmuz-bogazina-gemi-gonderme-planlari-olmadigini-acikladi-1104277230.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103484235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38702e2719c8fad9ec6f48aa765e2a86.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, nato, almanya, abd, johann wadephul
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünkü basın açıklamalarında İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki hedeflerini net bir şekilde açıklamaları gerektiğini kaydetti. Wadephul "ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bölgesel bir güvenlik mimarisi tasarlayabiliriz" dedi.
Lübnan’daki durum "dramatik" olarak değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın Orta Doğu'daki savaşla ilgili konumuna ilişkin bugün basına açıklamalarda bulundu. Wadephul'un açıklamalarından önemli başlıklar şöyle yer aldı:
"İsrail ve ABD hedeflerine ulaştıklarında bunu açıkça belirtmeli"
"Hürmüz Boğazı’nda NATO için bir rol görmüyorum."
"ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bölgesel bir güvenlik mimarisi tasarlayabiliriz."
"Almanya, Lübnan’a 188 milyon euroluk yardım paketi sağlayacak"