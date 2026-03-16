Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/almanya-abd-ve-israilin-hedeflerinin-ne-oldugunu-ogrendigimizde-buna-gore-bir-guvenlik-1104284354.html
Almanya: ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bir güvenlik tasarlayabiliriz
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünkü basın açıklamalarında İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki hedeflerini net bir şekilde açıklamaları gerektiğini... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇srail
nato
almanya
abd
johann wadephul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103484235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69397c5b6fa6607f9c739091c19094c0.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/avustralya-almanya-ve-japonya-hurmuz-bogazina-gemi-gonderme-planlari-olmadigini-acikladi-1104277230.html
i̇srail
almanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103484235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38702e2719c8fad9ec6f48aa765e2a86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, nato, almanya, abd, johann wadephul
Almanya: ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bir güvenlik tasarlayabiliriz

13:00 16.03.2026
© Halil SağırkayaAlmanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© Halil Sağırkaya
Abone ol
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünkü basın açıklamalarında İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki hedeflerini net bir şekilde açıklamaları gerektiğini kaydetti. Wadephul "ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bölgesel bir güvenlik mimarisi tasarlayabiliriz" dedi.
Lübnan’daki durum "dramatik" olarak değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın Orta Doğu'daki savaşla ilgili konumuna ilişkin bugün basına açıklamalarda bulundu. Wadephul'un açıklamalarından önemli başlıklar şöyle yer aldı:
"İsrail ve ABD hedeflerine ulaştıklarında bunu açıkça belirtmeli"
"Hürmüz Boğazı’nda NATO için bir rol görmüyorum."
"ABD ve İsrail’in hedeflerinin ne olduğunu öğrendiğimizde, buna göre bölgesel bir güvenlik mimarisi tasarlayabiliriz."
"Almanya, Lübnan’a 188 milyon euroluk yardım paketi sağlayacak"
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
DÜNYA
Avustralya, Almanya ve Japonya, Hürmüz Boğazı'na gemi gönderme planları olmadığını açıkladı
08:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала