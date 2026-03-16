Alanya'daki antik kazıda, bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazdığı keşfedildi

Alanya'daki antik kazıda, bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazdığı keşfedildi

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 1500 yıllık bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Milattan sonra 4–6. yüzyıla... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T14:21+0300

2026-03-16T14:21+0300

2026-03-16T14:21+0300

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı.Kazı çalışmalarında milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen ve üzerinde “kıskanan çatlasın” anlamına gelen bir ifade bulunan mozaik ortaya çıkarıldı.Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaik, kentin önemli konutlarından birinin giriş bölümünde yer alıyor.Kazılar “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyorKazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülüyor.Çalışmalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, mozaiğin Syedra Antik Kenti’ndeki en büyük konutlardan birinin merkez girişinde bulunduğunu açıkladı.Mozaiğin üzerindeki yazı arkeologları şaşırttıMozaiğin en dikkat çekici özelliği üzerinde yer alan iki farklı yazıt.Ergürer, mozaiğin orta bölümünde “güle güle kullan” veya “şansla kullan” anlamına gelen bir ifade bulunduğunu belirtti.Giriş kısmındaki ikinci yazıtın ise daha mecazi bir anlam taşıdığına dikkat çeken Ergürer şöyle konuştu:3 katlı konut yüzyıllarca kullanılmışKazı ekibinin değerlendirmelerine göre mozaiğin bulunduğu yapı Syedra’nın önemli konutlarından biri.Araştırmalara göre:Zaman içinde konutun sahipleri değişmiş, yeni bölümler eklenmiş ve bazı alanlar kapatılmış.Mozaiğin korunmasını kapatılması sağladıUzmanlara göre mozaiğin günümüze kadar sağlam ulaşmasının nedeni, ilerleyen dönemlerde üzerinin kapatılması.Kazı Başkanı Ergürer, mozaiğin bulunduğu giriş bölümünün zamanla kapatıldığını ve bu sayede mozaik yüzeyinin dış etkenlerden korunarak günümüze ulaştığını söyledi.Restorasyon ve koruma çalışmaları devam ediyorKazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından onarıma başladıklarını belirtti.Yağcı, mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu ancak bazı bölgelerde acil müdahale gerektiren hasarlar bulunduğunu söyledi.Yapılan çalışmalar kapsamında:Temizlik ve koruma çalışmalarının ise kazı süreci boyunca devam edeceği belirtildi.

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kültür ve turizm bakanlığı, antalya, türkiye, haberler, antik, antik kent, antik eser, mozaik, mozaik, mozaik tablo