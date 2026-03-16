Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/alanyadaki-antik-kazida-bin-500-yillik-bir-mozaikte-kiskanan-catlasin-yazdigi-kesfedildi-1104287180.html
Alanya'daki antik kazıda, bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazdığı keşfedildi
Alanya'daki antik kazıda, bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazdığı keşfedildi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 1500 yıllık bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Milattan sonra 4–6. yüzyıla... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T14:21+0300
2026-03-16T14:21+0300
yaşam
kültür ve turizm bakanlığı
antalya
türkiye
haberler
antik
antik kent
antik eser
mozaik
mozaik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104287468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd430813ff89931200e9cd3374370795.jpg
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı.Kazı çalışmalarında milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen ve üzerinde “kıskanan çatlasın” anlamına gelen bir ifade bulunan mozaik ortaya çıkarıldı.Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaik, kentin önemli konutlarından birinin giriş bölümünde yer alıyor.Kazılar “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyorKazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülüyor.Çalışmalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, mozaiğin Syedra Antik Kenti’ndeki en büyük konutlardan birinin merkez girişinde bulunduğunu açıkladı.Mozaiğin üzerindeki yazı arkeologları şaşırttıMozaiğin en dikkat çekici özelliği üzerinde yer alan iki farklı yazıt.Ergürer, mozaiğin orta bölümünde “güle güle kullan” veya “şansla kullan” anlamına gelen bir ifade bulunduğunu belirtti.Giriş kısmındaki ikinci yazıtın ise daha mecazi bir anlam taşıdığına dikkat çeken Ergürer şöyle konuştu:3 katlı konut yüzyıllarca kullanılmışKazı ekibinin değerlendirmelerine göre mozaiğin bulunduğu yapı Syedra’nın önemli konutlarından biri.Araştırmalara göre:Zaman içinde konutun sahipleri değişmiş, yeni bölümler eklenmiş ve bazı alanlar kapatılmış.Mozaiğin korunmasını kapatılması sağladıUzmanlara göre mozaiğin günümüze kadar sağlam ulaşmasının nedeni, ilerleyen dönemlerde üzerinin kapatılması.Kazı Başkanı Ergürer, mozaiğin bulunduğu giriş bölümünün zamanla kapatıldığını ve bu sayede mozaik yüzeyinin dış etkenlerden korunarak günümüze ulaştığını söyledi.Restorasyon ve koruma çalışmaları devam ediyorKazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından onarıma başladıklarını belirtti.Yağcı, mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu ancak bazı bölgelerde acil müdahale gerektiren hasarlar bulunduğunu söyledi.Yapılan çalışmalar kapsamında:Temizlik ve koruma çalışmalarının ise kazı süreci boyunca devam edeceği belirtildi.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104287468_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e589820002f795970613faa630e2c7f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kültür ve turizm bakanlığı, antalya, türkiye, haberler, antik, antik kent, antik eser, mozaik, mozaik, mozaik tablo
kültür ve turizm bakanlığı, antalya, türkiye, haberler, antik, antik kent, antik eser, mozaik, mozaik, mozaik tablo

Alanya'daki antik kazıda, bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazdığı keşfedildi

14:21 16.03.2026
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı — bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazısı
bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Abone ol
Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 1500 yıllık bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Milattan sonra 4–6. yüzyıla tarihlenen mozaiğin üzerinde “kıskanan çatlasın” anlamına gelen bir yazıt bulunması arkeologları şaşırttı. Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaik, antik konut girişinde yer alıyor.
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı.
Kazı çalışmalarında milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen ve üzerinde “kıskanan çatlasın” anlamına gelen bir ifade bulunan mozaik ortaya çıkarıldı.
Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaik, kentin önemli konutlarından birinin giriş bölümünde yer alıyor.

Kazılar “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyor

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülüyor.
Çalışmalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, mozaiğin Syedra Antik Kenti’ndeki en büyük konutlardan birinin merkez girişinde bulunduğunu açıkladı.

Mozaiğin üzerindeki yazı arkeologları şaşırttı

Mozaiğin en dikkat çekici özelliği üzerinde yer alan iki farklı yazıt.
Ergürer, mozaiğin orta bölümünde “güle güle kullan” veya “şansla kullan” anlamına gelen bir ifade bulunduğunu belirtti.
Giriş kısmındaki ikinci yazıtın ise daha mecazi bir anlam taşıdığına dikkat çeken Ergürer şöyle konuştu:

“Yazıtta geçen kelimeler ‘kıskanan’ ve ‘çatlayan’ anlamına geliyor. Günümüzde kullandığımız ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu. Yaklaşık bin 500 yıl önce yapılmış bir yapının girişinde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizim için büyük bir sürpriz oldu.”

3 katlı konut yüzyıllarca kullanılmış

Kazı ekibinin değerlendirmelerine göre mozaiğin bulunduğu yapı Syedra’nın önemli konutlarından biri.
Araştırmalara göre:
Yapı milattan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kullanıldı
Üç katlı bir mimariye sahip
Çok sayıda odanın çevrelediği merkezi bir avlu bulunuyor
Zaman içinde konutun sahipleri değişmiş, yeni bölümler eklenmiş ve bazı alanlar kapatılmış.

Mozaiğin korunmasını kapatılması sağladı

Uzmanlara göre mozaiğin günümüze kadar sağlam ulaşmasının nedeni, ilerleyen dönemlerde üzerinin kapatılması.
Kazı Başkanı Ergürer, mozaiğin bulunduğu giriş bölümünün zamanla kapatıldığını ve bu sayede mozaik yüzeyinin dış etkenlerden korunarak günümüze ulaştığını söyledi.

Restorasyon ve koruma çalışmaları devam ediyor

Kazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından onarıma başladıklarını belirtti.
Yağcı, mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu ancak bazı bölgelerde acil müdahale gerektiren hasarlar bulunduğunu söyledi.
Yapılan çalışmalar kapsamında:
Dağılmış mozaik parçaları yerlerine yerleştirildi
Derz dolguları yapıldı
Yüzey koruyucu uygulamalar gerçekleştirildi
Temizlik ve koruma çalışmalarının ise kazı süreci boyunca devam edeceği belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала