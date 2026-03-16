Alanya'daki antik kazıda, bin 500 yıllık bir mozaikte 'kıskanan çatlasın' yazdığı keşfedildi
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 1500 yıllık bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Milattan sonra 4–6. yüzyıla...
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı.Kazı çalışmalarında milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen ve üzerinde “kıskanan çatlasın” anlamına gelen bir ifade bulunan mozaik ortaya çıkarıldı.Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaik, kentin önemli konutlarından birinin giriş bölümünde yer alıyor.Kazılar “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyorKazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülüyor.Çalışmalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, mozaiğin Syedra Antik Kenti’ndeki en büyük konutlardan birinin merkez girişinde bulunduğunu açıkladı.Mozaiğin üzerindeki yazı arkeologları şaşırttıMozaiğin en dikkat çekici özelliği üzerinde yer alan iki farklı yazıt.Ergürer, mozaiğin orta bölümünde “güle güle kullan” veya “şansla kullan” anlamına gelen bir ifade bulunduğunu belirtti.Giriş kısmındaki ikinci yazıtın ise daha mecazi bir anlam taşıdığına dikkat çeken Ergürer şöyle konuştu:3 katlı konut yüzyıllarca kullanılmışKazı ekibinin değerlendirmelerine göre mozaiğin bulunduğu yapı Syedra’nın önemli konutlarından biri.Araştırmalara göre:Zaman içinde konutun sahipleri değişmiş, yeni bölümler eklenmiş ve bazı alanlar kapatılmış.Mozaiğin korunmasını kapatılması sağladıUzmanlara göre mozaiğin günümüze kadar sağlam ulaşmasının nedeni, ilerleyen dönemlerde üzerinin kapatılması.Kazı Başkanı Ergürer, mozaiğin bulunduğu giriş bölümünün zamanla kapatıldığını ve bu sayede mozaik yüzeyinin dış etkenlerden korunarak günümüze ulaştığını söyledi.Restorasyon ve koruma çalışmaları devam ediyorKazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından onarıma başladıklarını belirtti.Yağcı, mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu ancak bazı bölgelerde acil müdahale gerektiren hasarlar bulunduğunu söyledi.Yapılan çalışmalar kapsamında:Temizlik ve koruma çalışmalarının ise kazı süreci boyunca devam edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/unlu-tarihci-ilber-ortayli-hayatini-kaybetti-1104239784.html
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı.
Kazı çalışmalarında milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen ve üzerinde “kıskanan çatlasın” anlamına gelen bir ifade bulunan mozaik ortaya çıkarıldı.
Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaik, kentin önemli konutlarından birinin giriş bölümünde yer alıyor.
Kazılar “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyor
Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi”
kapsamında sürdürülüyor.
Çalışmalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, mozaiğin Syedra Antik Kenti’ndeki en büyük konutlardan birinin merkez girişinde bulunduğunu açıkladı.
Mozaiğin üzerindeki yazı arkeologları şaşırttı
Mozaiğin en dikkat çekici özelliği üzerinde yer alan iki farklı yazıt.
Ergürer, mozaiğin orta bölümünde “güle güle kullan” veya “şansla kullan” anlamına gelen bir ifade bulunduğunu belirtti.
Giriş kısmındaki ikinci yazıtın ise daha mecazi bir anlam taşıdığına dikkat çeken Ergürer şöyle konuştu:
“Yazıtta geçen kelimeler ‘kıskanan’ ve ‘çatlayan’ anlamına geliyor. Günümüzde kullandığımız ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu. Yaklaşık bin 500 yıl önce yapılmış bir yapının girişinde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizim için büyük bir sürpriz oldu.”
3 katlı konut yüzyıllarca kullanılmış
Kazı ekibinin değerlendirmelerine göre mozaiğin bulunduğu yapı Syedra’nın önemli konutlarından biri.
Yapı milattan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kullanıldı
Üç katlı bir mimariye sahip
Çok sayıda odanın çevrelediği merkezi bir avlu
bulunuyor
Zaman içinde konutun sahipleri değişmiş, yeni bölümler eklenmiş ve bazı alanlar kapatılmış.
Mozaiğin korunmasını kapatılması sağladı
Uzmanlara göre mozaiğin günümüze kadar sağlam ulaşmasının nedeni, ilerleyen dönemlerde üzerinin kapatılması.
Kazı Başkanı Ergürer, mozaiğin bulunduğu giriş bölümünün zamanla kapatıldığını ve bu sayede mozaik yüzeyinin dış etkenlerden korunarak günümüze ulaştığını söyledi.
Restorasyon ve koruma çalışmaları devam ediyor
Kazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından onarıma başladıklarını belirtti.
Yağcı, mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu ancak bazı bölgelerde acil müdahale gerektiren hasarlar bulunduğunu söyledi.
Yapılan çalışmalar kapsamında:
Dağılmış mozaik parçaları yerlerine yerleştirildi
Yüzey koruyucu uygulamalar
gerçekleştirildi
Temizlik ve koruma çalışmalarının ise kazı süreci boyunca devam edeceği belirtildi.