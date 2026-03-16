18 Mart, emperyalizmin Türk duvarına çarptığı tarihtir
Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu olan Tarihçi Sinan Meydan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni ‘emperyalizmin Türk duvarına çarptığı tarih’ olarak nitelendirdi.
Tarihçi Sinan Meydan, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ile ilgili konuşan Meydan, 100 civarında dahi kayıp verilmeyen zafere ilişkin detaylar paylaştı.
18 Mart’ın yalnızca Türkiye için değil ezilen tüm uluslar için önemli olduğunu söyleyen Meydan, şunları söyledi:
“18 Mart emperyalizmin Türk duvarına çarptığı tarihtir. Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz düşman gemilerini boğazın girişinde gördük. 1914 yılının sonlarında Çanakkale Boğazı’nın girişinde Fransız ve İngiliz donanmalarını görüyoruz. Biz Birinci Dünya Savaşı’na girdikten sonra boğazda bekleyen düşman donanmaları vardı ve biz boğazı kapattık. 1915’in başından itibaren İngiliz donanmaları boğazı zorlamaya başlamışlardı. Ancak kıyı savunmamızın gücünü hesaba katmadılar. Çanakkale’nin kaderini 7-8 Mart’ta Erenköy Koyu’na Nusret Mayın Gemisi’nin yerleştirdiği mayınlar değiştirdi. 18 Mart 1915’te düşmanın hedefi boğazdan ilerleyip İstanbul’u işgal etmekti. Donanma gemileri Nusret’in mayınlarından büyük hasar görmeye başladı ve boğaza giren düşman donanması aynı akşam çekilmek zorunda kaldı.”
‘Karşılarında Mustafa Kemal’i buldular’
İngiliz ve Fransız donanmalarının 18 Mart tarihinde Gelibolu üzerinden yeniden çıkarma hedeflediğini aktaran Meydan, şu ifadeleri kullandı:
“Çelik zırhlı emperyalizm canavarı boğazı geçebileceğini düşünmüştü ancak beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. 100 civarında dahi kayıp vermedik. 18 Mart 1915’te çok az kayıpla zafer kazandık. 18 Mart deniz zaferinin komutanı Cevat Çobanlıpaşa idi. Orada o gün verilen mücadeleyle önemli bir zafer kazandık ancak mücadele orada bitmedi. 24 Nisan 1915’te ise Gelibolu Yarımadası’na karadan çıkarma yapmayı hedeflediler. Boğazdan geçemeyince kıyılardaki topları susturmak ve Kilitbayir Platosu’nu kontrol etmek istediler. Ancak bu sefer de karşılarında Türk tarihini dönüştürecek bir kahramanı buldular. Bu kez de 30’lu yaşlarındaki yarbay Mustafa Kemal duvarına çarptılar.”