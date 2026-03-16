18 Mart, emperyalizmin Türk duvarına çarptığı tarihtir

“Çelik zırhlı emperyalizm canavarı boğazı geçebileceğini düşünmüştü ancak beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. 100 civarında dahi kayıp vermedik. 18 Mart 1915’te çok az kayıpla zafer kazandık. 18 Mart deniz zaferinin komutanı Cevat Çobanlıpaşa idi. Orada o gün verilen mücadeleyle önemli bir zafer kazandık ancak mücadele orada bitmedi. 24 Nisan 1915’te ise Gelibolu Yarımadası’na karadan çıkarma yapmayı hedeflediler. Boğazdan geçemeyince kıyılardaki topları susturmak ve Kilitbayir Platosu’nu kontrol etmek istediler. Ancak bu sefer de karşılarında Türk tarihini dönüştürecek bir kahramanı buldular. Bu kez de 30’lu yaşlarındaki yarbay Mustafa Kemal duvarına çarptılar.”