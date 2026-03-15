Marka Yatırım Holding'e operasyon: Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen kara para soruşturması kapsamında, Marka Yatırım Holding Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi gözaltına alındı. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T14:53+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'le birlikte hareket eden 4 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' suçlarından işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonlarla, şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde aramalar devam ederken, dijital materyaller ve suçtan elde edilen mal varlıkları üzerine titiz bir araştırma yürütülüyor.
türkiye, i̇stanbul, kara para, kara para aklama, kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf), marka, ticari marka, aktif marka tescili
