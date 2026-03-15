Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Marka Yatırım Holding'e operasyon: Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen kara para soruşturması kapsamında, Marka Yatırım Holding Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi gözaltına alındı. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T14:53+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104270323_0:175:458:433_1920x0_80_0_0_40cb1e94df7f9a7740d5a289a041ea8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104270323_0:88:459:432_1920x0_80_0_0_6a3d0977baf33414c663770682286574.jpg
1920
1920
true
türkiye, i̇stanbul, kara para, kara para aklama, kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf), marka, ticari marka, aktif marka tescili
14:53 15.03.2026
© Fotoğraf : Mine Tozlu Biçer instagramMine Tozlu Biçer
Abone ol
İstanbul'da yürütülen kara para soruşturması kapsamında, Marka Yatırım Holding Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'le birlikte hareket eden 4 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' suçlarından işlem başlatıldığını açıkladı.
İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonlarla, şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde aramalar devam ederken, dijital materyaller ve suçtan elde edilen mal varlıkları üzerine titiz bir araştırma yürütülüyor.
TÜRKİYE
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала