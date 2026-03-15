Baba adaylarının sigara kullanımı gelecekte çocuk sağlığını etkileyebilir

ABD'de yapılan bir araştırmada babaların nikotin kullanmasının çocuklarının metabolizmasını etkileyebileceği ortaya kondu. Çalışmaya göre bu durum vücudun...

2026-03-15T12:09+0300

ABD’de California Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, babaların nikotine maruz kalmasının çocuklarının metabolizmasını etkileyebileceği bildirildi.Bilim insanları, bu durumun özellikle vücudun şekeri işleme biçiminde değişikliklere yol açabileceğini ve bunun ilerleyen yıllarda diyabet gelişme riskini artırabileceğini belirtti.Araştırma sonuçlarının Journal of the Endocrine Society dergisinde yayımlandığı aktarıldı.Nikotin çocukların metabolizmasını etkileyebilirAraştırmada bilim insanları, nikotin verilen erkek farelerin yavrularını inceleyerek metabolik değişimleri değerlendirdi.Çalışmanın baş araştırmacılarından Raquel Chamorro-Garcia, elde edilen bulguların dikkat çekici olduğunu belirterek,“Erkek fareler nikotin tükettiğinde yavrularında vücudun şekeri metabolize etme biçimini etkileyen değişiklikler görüldü” dedi.Araştırmada nikotine maruz kalan babaların yavrularında kan şekeri ve insülin düzeylerinde farklılıklar tespit edildiği aktarıldı.Bilim insanlarına göre bu tür metabolik değişiklikler obezite ve diyabet gibi hastalıklarla bağlantılı olabilecek mekanizmalarla ilişkili olabilir.Uzmanlar baba sağlığına dikkat çekiyorAraştırmacılar, bulguların baba adaylarının sağlık durumunun da çocukların gelecekteki sağlığı açısından önemli olabileceğini gösterdiğini belirtti.Chamorro-Garcia, “Erkeklerin maruz kaldığı bazı çevresel faktörlerin çocuklarında kronik hastalık riskini artırabileceğine dair kanıtlar artıyor” ifadelerini kullandı.Araştırmada ayrıca deneylerde yalnızca saf nikotin kullanıldığı, böylece sigarada bulunan diğer maddelerin etkilerinin araştırmaya dahil edilmediği belirtildi.Bilim insanları, sigara ve elektronik sigara kullanımının azaltılmasının diyabet gibi hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

california üniversitesi, tütün, sigara, diyabet, gen, dna